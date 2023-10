Barazzutti: "Jannik Sinner pronto per vincere uno Slam. Il forfait in Coppa Davis..."

© Alex Pantling/Getty Images

Jannik Sinner continua a stupire tutti. Lo ha fatto anche dopo la vittoria del torneo Atp 500 di Vienna. Un percorso netto per il numero uno d’Italia, che ha alzato ancora di più il suo livello quando ha affrontato in finale Daniil Medvedev.

Una super sfida vinta dall’altoatesino, che ha convinto tutti. Anche Corrado Barazzutti, ex tennista azzurro, ha voluto il giovane connazionale dopo il trionfo il terra austriaca. “La crescita di Sinner mi sembra fisiologica, naturale.

È migliorato molto sotto diversi punti di vista: per qualità, intensità e anche per la costanza di gioco. Ora gioca ad altissimo livello senza avere delle pause nel suo gioco come gli capitava prima e che gli costavano molto care.

Nell'ultimo mese non ha perso quasi mai, sta giocando un tennis straordinario di grandissima solidità”, ha detto in un commento rilasciato all’ANSA. In un 2023 in cui Jannik ha conquistato molto, dal ‘1000’ canadese ai due ‘500’ di Pechino e Vienna, manca un solo titolo in bacheca: la vittoria di un titolo del Grande Slam.

La vittoria Slam e la Davis

“Credo sia pronto per vincere uno Slam e forse anche è pronto per diventare il più forte giocatore del mondo. Questi ultimi tornei fanno ben sperare per il futuro di Jannik.

Il salto di qualità è arrivato soprattutto mentalmente, non ha più quei momenti di blackout. Nei punti chiave è molto più lucido, concentrato, più attento”, ha proseguito Barazzutti.

Un passaggio importante per questi mesi di altissimo del numero uno d’Italia è quello del forfait alla Coppa Davis di settembre. Una scelta che ha attirato molte critiche all’altoatesino, da parte di ex tennisti italiani e non soltanto.

A posteriori, l’ex capitano della nazionale italiana in Davis giudica questa scelta come positiva, visti i recenti risultati. “Sì, Sinner ha avuto ragione a fare quella scelta. Ora arriverà alle Finals di Torino da giocatore più in forma del circuito.

In queste ultime settimane Sinner è il giocatore più forte del mondo”, ha sentenziato Barazzutti all’ANSA.