Jannik Sinner: "È stato un bel 2023, Slam unico neo. Un anno fa non ce l'avrei fatta"

I nei sono i tornei del Grande Slam e tolto gli Slam - Wimbledon a parte - in tre su quattro non ho giocato benissimo. Atp Finals da favorito? Vediamo. Li cambieranno tante cose, siamo i primi otto tennisti dell'anno e credo che chiunque di noi potrebbe vincere. Mi sento onorato comunque di farne parte".

Anche dopo la sconfitta con Zverev agli US Open ho detto al team che stavo giocando meglio del mese precedente e alla fine il lavoro paga sempre. La stagione fin qui è stata ottima, meno tornei e più risultati.

Un anno fa non sarei riuscito a tenere tre ore con Medvedev, ora ero lì e potevo anche continuare. È questo quello che conta". Poi il tennista ha proseguito: "Se sono un altro Sinner? Certo, si cresce e fa tutto parte di un processo.

In allenamento sperimentiamo cose e piano piano le trasferiamo nel match. Ovviamente quando la situazione lo permette. La finale con Medvedev? È stata una sfida dura fisicamente e mentalmente. Posso comunque essere contento e molto credito va al mio team e al lavoro che stiamo facendo insieme.

Ora lo spauracchio di quel 6-0 nei precedenti fa molto meno paura. In queste ore dopo la vittoria Jannik Sinner ha concesso un'intervista al Corriere della Sera e ha parlato di tanti interessanti temi. Ecco le sue parole nello specifico: "Dire che ho provato cose nuove in questo torneo è un parolone, diciamo che fa tutto parte di un piano.

Insomma un 500 solo di nome con Sinner che ha giocato un tennis spettacolare e soprattutto in finale ha letteralmente abbattuto le resistenze di un grande Daniil Medvedev. Il russo sul cemento è un osso davvero duro, parliamo di un tennista che ha battuto in finale Slam su questa superficie Novak Djokovic, e Sinner ha vinto i due ultimi match contro il forte Daniil.

Questo finale di 2023 lo sta letteralmente consacrando. Jannik Sinner continua a vincere e con la vittoria di ieri nella finale del torneo di Vienna siamo a 56 successi stagionali. E non è ancora finita qui con Sinner - spinto al massimo da tutti i suoi fan - che non ha più intenzione di fermarsi.

