Jannik Sinner sale a quota 10 titoli: eguagliato Adriano Panatta, è nuovo record

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

“Io non gioco per la storia dell’Italia, io gioco per me e per i fan”. Questo aveva detto Jannik Sinner prima del suo esordio a questa edizione del torneo Atp 500 di Vienna, a domanda sulla posizione numero quattro del ranking, quando ha eguagliato lo storico best ranking di un italiano, Adriano Panatta.

Sebbene si dimostri indifferente ai record nazionali, il tennista altoatesino continua comunque a infrangere tutta una serie di numeri che riguardano la storia tennistica del Bel Paese. È quello che è successo proprio a Vienna, dopo la vittoria del titolo 500, battendo in finale il russo Daniil Medvedev in tre set.

Con questo successo, il numero uno d’Italia raggiunge quota 10 titoli in carriera, diventando il tennista italiano più titolato, ex equo con Adriano Panatta. La classifica ha dunque un nuovo leader, che diventa il nuovo numero uno di questa speciale classifica dopo essere stato per qualche settimana numero due.

Con Pechino, infatti, aveva eguagliato Fabio Fognini, fermo a quota nove titoli in carriera. Una classifica che vede ancora Matteo Berrettini fermo a 7 titoli, Corrado Barazzutti a quota 5 e Andreas Seppi con 3 titoli in carriera.

I numeri post Vienna

Il viaggio verso il decimo titolo parte da Sofia, unico titolo che è riuscito a difendere finora in carriera. Dalla capitale bulgare, Jannik Sinner ha vinto un titolo in ogni categoria Atp (fatta eccezione, dunque, dello Slam).

A 22 anni e due mesi, si trovano in bacheca sei titoli ‘250’, tre titoli ‘500’ e un ‘1000’, arrivato quest’anno in Canada, a Toronto. Quello di Vienna è anche il titolo numero quattro della stagione.

Tutti arrivati su cemento, il secondo conquistato sul cemento indoor: il primo è arrivato in quel di Montpellier. In questo cammino di dieci titoli, c’è anche una ripetizione di finalisti sconfitti. Perché Medvedev è lo stesso avversario che ha battuto proprio a Pechino, quando ha conquistato il trofeo numero nove.

Uno Jannik Sinner inarrestabile.