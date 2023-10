Sinner batte Medvedev e aggancia Panatta: "Tra le vittorie più belle in carriera"

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

Vittoria su vittoria, record su record. Sinner è diventato grande. Dopo anni di crescita, una maturazione costante e un lavoro straordinario di Cahill e Vagnozzi, Jannik Sinner ha finalmente trovato quella continuità che solo i campioni hanno, colmando il gap con i top 3 e meritandosi l’appellativo di vincente.

All’Atp 500 di Vienna il tennista altoatesino ha conquistato, dopo una memorabile finale con Daniil Medvedev, il suo decimo titolo in carriera, agganciando Adriano Panatta in testa alla classifica dei tennisti italiani più vincenti di sempre.

Tutto questo a soli 22 anni. L’ultimo atto del torneo della capitale austriaco è stato un’altalena di emozioni: Jannik fa suo il primo set al tiebreak, il russo scappa via nel secondo e pareggia i conti.

I campioni però non si scompongono e l’italiano adesso è un campione: l’altoatesino si porta due volte avanti di un break, salva due break point nel nono game e conquista il titolo. Finisce 7-6(7) 4-6 6-3 per l’italiano, dopo 3 ore e 6 minuti di partita.

Al termine del match Sinner ha ringraziato il pubblico di Vienna, il proprio team e la sua famiglia.

Le parole di Sinner ai microfoni dell’Atp

Sul match con Medvedev, il numero quattro della classifica Atp ha dichiarato: “Ci vuole molta durezza mentale e fisica.

Credo che sia io che Daniil abbiamo servito molto bene nel primo set. Sono riuscito a recuperare il mini break, il che è stato difficile perché lui stava servendo molto, molto bene, e poi ho trovato una soluzione nel primo set.

Nel secondo set ho sentito che lui cercava di lottare di più per gli scambi e io ero piuttosto in affanno. Nell'ultimo set ho cercato di fare un passo avanti. Ho avuto molte palle break che non sono riuscito a sfruttare, ma sono riuscito a concretizzarne alcune, quindi sono molto contento di aver concluso il match.

È stata una battaglia mentale, ma sono molto contento di come ho gestito la situazione e di aver conquistato un altro trofeo”. Per Sinner si tratta di uno dei migliori match in carriera. “Senza dubbio è tra le prime 3 o 5 partite più belle della mia vita.

Giocare una finale è sempre molto speciale, soprattutto contro Daniil, con cui ho perso tante volte. L'ultima volta che l'ho battuto mi ha dato fiducia per oggi, anche se è stato completamente diverso. A Pechino ho servito e sono sceso a rete molto più spesso, oggi lui aspettava che mi adattassi” ha spiegato il 22enne italiano.

Alla fine Jannik si è congratulato con il suo avversario, ringraziando anche pubblico, team e parenti. “Congratulazioni Daniil per la grande settimana. Tu e la tua squadra state facendo un ottimo lavoro. Mi fai migliorare molto, quindi ti ringrazio molto e ti auguro il meglio per il resto della stagione.

Ringrazio il mio team, parlando in inglese perché il mio coach è australiano. La mia famiglia non capisce l’inglese, ma grazie anche a loro. Grazie anche al resto della mio team da casa e ai miei amici” ha concluso l’italiano.