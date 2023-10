Atp Vienna - Day 7: Ecco l'orario della finale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev

© Fred Lee/Getty Images

Ancora loro due in una finale Atp 500, a dimostrazione di come siano tra i giocatori più forti al mondo sul cemento. Jannik Sinner e Daniil Medvedev si sfideranno domenica 29 ottobre per la quarta volta in stagione, nuovamente in una sfida importante che decreterà in questa occasione il vincitore del Vienna Open.

Non sarà certamente una sensazione diversa per i due, che hanno già staccato il pass per le Finals di Torino e giocheranno soprattutto per aggiungere un titolo alla loro personale bacheca. Sarebbe il decimo trofeo (il terzo 500 dopo Washington e Pechino) per l'altoatesino che continua a collezionare vittorie e mettere a frutto i miglioramenti nel suo gioco sotto diversi punti di vista; il russo invece toccherebbe quota 21 e conquisterebbe per la prima volta in assoluto un titolo che aveva già vinto in precedenza (lo scorso anno).

La finale tanto fra le due principali teste di serie del tabellone è prevista a partire dalle ore 14. I precedenti sorridono al nativo di Mosca (6-1) ma l'italiano è riuscito a interrompere la striscia di successi dell'avversario proprio nell'ultimo confronto diretto in Cina, sfoderando una prestazione super che ha sorpreso il tennista 27enne.

In precedenza è stato Medvedev a imporsi negli atti conclusivi di Rotterdam e Miami (un Master 1000). Sinner dovrà trovare le energie necessarie per ripetere quella prova e magari cercare di cambiare qualcosa rispetto al piano utilizzato a Pechino (non solo serve and volley per accorciare gli scambi e neutralizzare il russo).

Medvedev dovrà affidarsi a un rendimento importante al servizio (fu impeccabile nella capitale cinese nonostante la sconfitta) e dimostrare di aver imparato la scorsa lezione per tornare nuovamente a battere il nativo di San Candido.

2023 so far...



Beijing Final: Sinner d. Medvedev

Miami Final: Medvedev d. Sinner

Rotterdam Final: Medvedev d. Sinner



Who's taking the Vienna Final? 👀 pic.twitter.com/G5yF8M3Smk — Tennis TV (@TennisTV) October 28, 2023

La finale di Basilea

Dalle ore 15:30, in quel di Basilea, sarà tempo dell'altra finale di questa settimana nel circuito Atp.

Hubert Hurkacz, ancora in corsa per un posto alle Finals di Torino, sfiderà il ritrovato Felix Auger-Aliassime. Poco indicativi i precedenti: una vittoria a testa sull'erba di Halle tra il 2021 e il 2022. Addirittura nel 2019 risale l'unico successo del canadese sul cemento a Miami.