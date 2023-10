Sinner: "La finale di Pechino non conta. È importante giocare ancora contro Medvedev"

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

Ice-cool è il termine che utilizzano negli Stati Uniti per descrivere il comportamento di una persona in grado di mantenere la calma e non mostrare le proprie emozioni in situazioni difficili. È quello che ha fatto quest’oggi Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, dove ha raggiunto la tredicesima finale in carriera e la sesta nel 2023 battendo con il punteggio di 7-5, 7-6( 5) Andrey Rublev.

Sotto di un break nel primo set, l’azzurro ha reagito nel migliore dei modi raccogliendo ben cinque game consecutivi dal 2-5 e colpendo il rivale con delle risposte impressionanti. Sinner ha dovuto affrontare un nuovo esame nel secondo parziale, quando ha fallito l’occasione per chiudere il match al servizio sul 5-4 ed è stato costretto a rincorrere nel tie-break.

L’azzurro ha rialzato la testa anche in questo caso e messo pressione a Rublev, che sul match point ha pensato di colpire un doloroso doppio fallo. L’avversario di Sinner nell’ultimo atto dell’Erste Bank Open sarà Daniil Medvedev, lo stesso che ha battuto poche settimane fa a Pechino per sollevare al cielo il nono titolo.

Il russo, prima della finale del China Open, lo aveva sconfitto sei volte su sei.

Sinner sulla finale con Medvedev: "Sarà un match diverso rispetto a Pechino"

“È facile dire ice-cool ora. Penso sia stato come un giro sulle montagne russe.

Lui ha giocato alla grande all’inizio della partita; mentre io ho commesso un paio di brutti errori. Poi ho trovato meglio il ritmo. Ho servito per il match nel secondo set ma commesso alcuni errori non forzati. L’andamento della partita è cambiato ma ho provato a vincere comunque il tie-break, che ho giocato nel modo giusto.

Sono felice della mia prestazione, vediamo cosa succederà domani" , ha dichiarato Sinner ai microfoni dell'ATP. "Mentalità vincente? Ho cercato di mantenere la calma, non è stato facile. Questo è il tennis: devi essere in grado di accettare tutte le situazioni.

Ho trovato le giuste soluzioni in quel momento e sono molto contento" . Sulla sfida con Medvedev, Sinner ha infine spiegato: "Significa molto per me raggiungere la finale a Vienna, anche giocare un match in più contro Daniil.

Sono importanti queste partite. Ho vinto l’ultimo scontro diretto contro di lui a Pechino, ma ne ho persi molti prima. Non conta chi ha vinto l'ultima volta, qui le condizioni sono diverse rispetto a Pechino. L'anno scorso qui mi ha battuto piuttosto facilmente, speriamo che stavolta sia un bel match” .