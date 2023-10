Atp Parigi-Bercy: tabellone tosto per Jannik Sinner. C'è Djokovic sulla sua strada

© Hu Chengwei/Getty Images

Sorteggiato il tabellone dell’ultimo Master 1000 dell’anno, e per Jannik Sinner l’urna parigina non è stata molto clemente. Il tennista italiano, impegnato in semifinale all’Erste Bank Open di Vienna, scenderà per la prima volta in carriera in campo da testa di serie numero 4 in un Master 1000 al torneo di Parigi-Bercy, in cui prenderanno parte tutti i tennisti top del circuito, a caccia di vittorie, titoli e punti utili per le Atp Nitto Finals di Torino.

Insieme al numero uno d’Italia, reduce da una stagione entusiasmante, i favoriti rimangono sicuramente Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, ma occhio alle sorprese. Sinner dovrà affrontare un percorso piuttosto ostico per arrivare fino in fondo.

Scopriamo insieme quali potenziali sfide lo attendono nel suo cammino francese.

Il possibile cammino di Jannik Sinner a Parigi-Bercy

Usufruendo del bye al primo turno, a Sinner basterebbe una sola vittoria contro Mackenzie McDonald o un qualificato per migliorare il suo miglior risultato sul cemento del torneo indoor francese, non essendosi mai spinto in carriera oltre il secondo turno.

Agli ottavi poi il livello inizia ad alzarsi, con uno tra Alex De Minaur, strapazzato nella finale di Toronto di quest’anno e contro cui Jannik è imbattuto, e Andy Murray come possibili avversari. Ai quarti il pericolo numero uno è Andrey Rublev, avversario dell’altoatesino proprio nella semifinale di Vienna, che può essere un antipasto interessante della potenziale sfida in Francia.

Il russo viene dalla sua miglior stagione, in cui ha raggiunto ben sei finali, di cui due vinte a Montecarlo e Bastad, e collezionato 53 successi. In caso di approdo in semifinale, ad attendere il 22enne italiano potrebbe esserci l’uomo da battere, colui che in sedici partecipazioni al Master 1000 francese ha raggiunto otto volte la finale, conquistando sei titoli.

Parliamo naturalmente di Novak Djokovic, ma occhio a Holger Rune, inserito nello stesso quarto di tabellone del serbo. Il danese è il campione in carica, avendo trionfato nella scorsa edizione battendo in finale proprio il 24 volte campione slam.

Nell’ultimo atto infine uno tra Alcaraz o Medvedev, un’accoppiata che evoca dolci ricordi in Sinner, il quale li ha battuti entrambi un mese fa per conquistare l’Atp 500 di Pechino.