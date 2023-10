Shelton celebra Jannik Sinner: "Sarà tra i Top 5 per diversi anni"

© Lintao Zhang/Getty Images

Sono due dei talenti più interessanti degli ultimi anni e sono destinati a fare il futuro di questo sport. Stiamo parlando di Jannik Sinner e del tennista americano Ben Shelton con il tennista a stelle e strisce che è in rampa di lancio.

Abbiamo assistito al loro match in questi giorni a Vienna, l'azzurro si è preso la rivincita rispetto alla sfida del Masters 1000 di Shanghai e Ben in queste ore ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Shelton ha trattato di tanti temi, dai Big Three fino appunto a Jannik Sinner. Ecco le sue parole alla rosea: "Seguo da tempo Rafael Nadal e ho provato a carpirgli qualche segreto, il mio preferito è però da sempre Roger Federer.

Ammiravo Rafa e credo talvolta - quando mi trovo a lottare in campo - assumo dei tratti di lui in campo. Parliamo di un tennista che non molla mai, in ogni partita, e lo faceva in ogni torneo. Il mio augurio è avere uno spirito combattivo come il suo".

Shelton ha parlato anche del numero uno Novak Djokovic e ha confermato quello che molti pensano: "Credo che continuerà a vincere tornei, tra tre anni sarà ancora qui tra i migliori". Riguardo invece i tennisti americani Shelton continua: "Il mio tennista americano preferito è sicuramente mio padre.

Poi se devo andare oltre la cerchia familiare dico Andy Roddick. La Nazionale? Siamo tanti e forti, personalmente vorrei diventare il primo tennista del mio paese e guidarlo in Coppa Davis ed essere tra i protagonisti anche in Coppa Davis".

In questi giorni Shelton e Sinner sono stati assoluti protagonisti e Ben ha parlato anche di Jannik, tennista che lo ha appena battuto a Vienna. Ecco le sue parole nello specifico: "Jannik ha solo un anno in più di me ed ha ottenuto davvero molto.

È già in Top 5 e credo che lo sarà ancora per molti anni e guida l'intero movimento italiano, una generazione con diversi giovani talenti". Per Shelton ora il prossimo impegno sarà il Masters 1000 di Parigi Bercy e l'obiettivo - comunque abbastanza difficile - è entrare subito nella Top Ten mondiale.