Atp Vienna - Ecco quando tornerà in campo Jannik Sinner: l'orario del match

© Emmanuel Wong/Getty Images

È tempo di quarti all'Atp 500 di Vienna nella giornata di venerdì. I match previsti sono decisamente molto interessanti e tutt'altro che scontati dal punto di vista del pronostico. Gli organizzatori del torneo hanno stilato il programma di gare sul campo centrale, che partirà dalle ore 14.

Sarà il derby russo ad andare subito in scena: Daniil Medvedev, campione in carica della competizione austriaca, sfiderà il connazionale Karen Khachanov. Il numero 3 del mondo ha faticato abbastanza per raggiungere il round successivo agli ottavi, cedendo anche il primo set al bulgaro Grigor Dimitrov.

Riuscirà immediatamente a riscattarsi, da questo punto di vista, per chiarire come sia il grande favorito per la vittoria del titolo? Tra i pretendenti e tennisti a cui fare attenzione c'è sicuramente Stefanos Tsitsipas, che affronterà la sorpresa della settimana Borna Gojo sul cemento indoor per conquistare un posto in semifinale.

Il greco ha bisogno di punti per blindare la quasi certa qualificazione alle Atp Finals di Torino.

Le gare della sessione serale

Non prima delle ore 17:30 è attesa una grande battaglia fra Andrey Rublev e Alexander Zverev.

Mentre il russo ha staccato proprio col successo su Arnaldi il pass per la manifestazione in Italia riservata ai migliori otto tennisti della stagione e può giocarsi ora delle chances per superare Jannik Sinner nel ranking al quarto posto, Sascha è attualmente settimo nella Race e proverà a dare il massimo per proseguire l'avventura nel torneo.

In tarda serata proprio Sinner ha conosciuto il suo prossimo avversario ai quarti: si tratta di Frances Tiafoe, che ha sconfitto un acciaccato Gael Monfils in rimonta. A distanza di due anni andrà così in scena il remake della sfida che ha fatto tanto discutere tra i due giocatori.

Lo statunitense vanta un successo nell'ultimo precedente in Austria, nel quale riuscì a spuntarla in rimonta grazie anche all'aiuto del pubblico. Al termine l'altoatesino ha avuto da ridire sul comportamento del suo avversario.

Ora l'azzurro potrà prendersi sullo stesso campo la rivincita, che gli garantirebbe di migliorare il risultato della scorsa stagione, quando fu sconfitto ai quarti da Daniil Medvedev. L'incontro è in programma intorno alle ore 19.