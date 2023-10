"È impressionante": Paolo Bertolucci esalta la prova di Jannik Sinner

© Hu Chengwei/Getty Images

Il 2023 è stato un grande anno per Jannik Sinner. Il tennista italiano ha ottenuto ottimi risultati ed è in costante crescita. Tornei vinti, un Masters 1000 vinto a Toronto ed una semifinale in quel di Wimbledon.

Numeri impressionanti, l'azzurro ha mantenuto la Top Ten praticamente per tutta la stagione ed ora è numero 4 delle classifiche mondiali; Sinner ha dimostrato nelle ultime settimane di poter competere con i migliori e negli ultimi match ha mostrato grossi cambiamenti.

Questa settimana è sceso in campo nel torneo Atp di Vienna, ha vinto prima contro Ben Shelton e poi successivamente contro Lorenzo Sonego. La vittoria contro l'azzurro è stata netta ed ha chiuso con il risultato di 6-2;6-4.

Una bella prova, Jannik addirittura ha ottenuto l'83 % di percentuale sulle prime palle e il servizio dell'azzurro è in grandissima crescita. Nel corso del match Jannik ha provato tante cose, non solo i progressi al servizio ma addirittura è sceso ben 25 volte a rete, evidenziando una grande crescita in questo movimento.

Jannik Sinner continua a crescere e - anno dopo anno - il suo avvicinamento alla vetta appare sempre più reale. Attraverso il proprio account Twitter Paolo Bertolucci ha commentato la sfida e la vittoria di Sinner contro Sonego ed ha avuto belle parole per il numero quattro al mondo.

Ecco le sue parole nello specifico:

Al di là del punteggio quello che impressiona in @janniksin sono i continui progressi tecnici e tattici. La classe che sprigiona nei punti importanti è un marchio di garanzia assoluta — paolo bertolucci (@paolobertolucci) October 26, 2023

Bertolucci ha sottolineato la recente crescita di Sinner ed è apparso molto soddisfatto.

Ai microfoni di "Parliamo chiaro, gli dobbiamo dare altri due anni per vedere una formazione completa e credo l’abbia detto anche lui. I miglioramenti sono in tutto: dal servizio e alla transizione verso la rete. Del resto, è n.4 del mondo, ma se vuol puntare a vincere i grandi tornei e diventare n.1 dovrà completarsi ulteriormente, come sta facendo". Intanto testa a Vienna e poi l'azzurro vuole ancora crescere per avvicinare la vetta.