Jannik Sinner re dei derby: il dato ufficiale non lascia dubbi

Jannik Sinner ripete almeno il risultato dello scorso anno e ha raggiunto i Quarti di finale in quel di Vienna, torneo Atp 500 che vede diversi tennisti top presenti qui in Austria. Dopo la vittoria all'esordio con la vendetta sul tennista americano Ben Shelton, Jannik ha vinto anche contro Lorenzo Sonego, quattro vittorie in altrettante gare con il tennista e amico torinese.

Al prossimo match impegno di livello per Jannik che affronterà il vincente della sfida (si sta disputando in questi minuti) tra Frances Tiafoe e Gael Monfils, quest'ultimo tra i tennisti più in forma del momento.

Divario abbastanza evidente con Sinner che ha controllato nettamente la sfida e ha regolato l'avversario con il risultato di 6-2;6-4. Bella prova di Jannik che continua a mostrare progressi e - visto la giovane età - ha sicuramente grossi margini di miglioramento.

Numero quattro al mondo e numero uno italiano, Sinner porta avanti il movimento e c'è un dato davvero significativo riguardante l'azzurro. Il tennista altoatesino è 4 a 0 avanti con Sonego ma ha vinto il match numero 11 in altrettante sfide contro tennisti della sua stessa nazionalità.

Derby e vittorie di livello con Sinner che sembra gasarsi ancora di più quando affronta tennisti della sua stessa nazionalità e parliamo in tanti casi di tennisti in evidente crescita. Una stagione molto interessante e che ha visto Sinner grande protagonista.

Solo quest'anno Jannik ha affrontato ben 7 precedenti con tennisti italiani, affrontando non solo Sonego ma anche altri talenti del calibro di Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, sconfitto in Canada. Musetti battuto nettamente nel Masters 1000 di Montecarlo con un duplice 6-2 mentre non è da calcolare - ai fini di questi precedenti - la vittoria di Jannik a Barcellona dove Musetti si è ritirato prima di disputare il match.

Insomma la crescita di Jannik è evidente agli occhi di tutti e i primi ad accorgersene sono i suoi connazionali, spesso distrutti. D'altronde i precedenti parlano chiaro e questo 11-0 testimonia il livello in costante crescita di Sinner, sempre più numero uno italiano in assoluto.

Ora testa a disputare al meglio il torneo di Vienna e c'è sempre più entusiasmo attorno al tennista altoatesino.