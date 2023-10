Jannik Sinner: "Penso sempre al futuro. La strada è quella giusta"

© Hu Chengwei/Getty Images

Quella con Ben Shelton a Vienna non è stata una semplice rivincita per Jannik Sinner. L’altoatesino è sceso in campo con la giusta mentalità e non ha mai staccato la spina dal primo all’ultimo scambio.

Oltre alla convincente vittoria, l’azzurro può ritenersi piuttosto soddisfatto per la prestazione al servizio e per il tennis proposto nei momenti chiave della disputa. Sinner ha giocato l’80% di prime palle e ha salvato tre delle quattro palle break concesse a Shelton con l’ace.

Sintomo che il continuo lavoro con Simone Vagnozzi e Darren Cahill stia dando i suoi frutti anche sotto questo punto di vista.

Jannik Sinner: "Penso sempre al futuro"

"Sono sempre stato uno che quando ha sentito il bisogno di cambiare, l'ha fatto immediatamente, anche durante i tornei.

Due anni fa al Queen's, ho servito in singolare con i piedi separati, poi il giorno dopo in doppio con i piedi uniti" , ha dichiarato Sinner in conferenza stampa e nelle parole riportate da SuperTennis. "Cerco sempre di guardare ai miglioramenti, al futuro, che è la parte più importante.

E penso che farò sempre così. Magari perderò qualche partita, ma va bene se so nella testa che sto facendo le cose che mi porteranno a vincere nel futuro. Sono sempre stato così e cercherò di restare così, perché la strada che stiamo percorrendo è giusta.

La mentalità deve sempre essere quella giusta, ma dipende sempre contro chi giochi. Contro Shelton hai una mentalità, se giochi per esempio contro Diego Schwartzman ne hai un'altra" . Sinner affronterà agli ottavi di finale dell'Erste Bank Open Lorenzo Sonego.

L'altoatesino si è aggiudicato i tre precedenti e ha perso un solo set contro il piemontese ad Halle. L'ultimo incontro tra i due si è disputato agli US Open 2023 e Sinner si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-4.

Il derby tricolore inizierà dopo il match tra Stefanos Tsitsipas e Tomas Machac e non prima delle 17:30.