Bertolucci esalta Jannik Sinner e soprattutto Shelton dopo il match

Era la sfida più attesa e Jannik Sinner ha avuto la sua 'vendetta' Una bella e complicata vittoria nell'esordio di Vienna contro il gioiello americano Ben Shelton, reduce dalla vittoria nel torneo di Tokyo. I due si erano affrontati recentemente nel Masters 1000 di Shanghai ed ebbe la meglio l'americano.

Stavolta Sinner ha avuto la meglio con Shelton che non sembra aver risentito delle fatiche nipponiche ed ha creato non pochi problemi al numero uno azzurro. Primo set dove è Ben ad avere più chance ma Sinner è bravo ad annullarle e portare la sfida al tiebreak.

Qui Jannik gioca in maniera superba e domina il tiebreak del primo set. Nel secondo parziale Jannik ha ottenuto il break decisivo nell'undicesimo game ed ha avuto così la meglio con il risultato di 7-6;7-5. Se per Sinner ottenere questa vittoria con personalità rasenta quasi la normalità, in tanti sono rimasti colpiti positivamente dalla prestazione di Ben Shelton.

Anche i bookmaker davano pesantemente sfavorito l'americano, reduce da una trasferta intercontinentale e diversi match consecutivi. E invece Shelton ha giocato un gran match e solo la miglior prestazione di sempre al servizio di Sinner ha aiutato l'azzurro a portare a casa il match.

Per l'azzurro ora ci sarà un atteso derby contro Lorenzo Sonego dove i due amici si affronteranno l'uno contro l'altro con l'obiettivo di raggiungere i Quarti di finale del torneo. Un torneo molto interessante per Jannik e andando avanti potrebbero esserci interessanti scontri (ai Quarti possibile sfida con l'americano Tiafoe o eventualmente Monfils).

Anche Paolo Bertolucci - sempre molto attivo sui social - ha commentato la sfida, elogiando sia Sinner che l'americano con tweet abbastanza chiari. Dopo il primo set Bertolucci ha twittato:

Un clamoroso tb di @janniksin ! — paolo bertolucci (@paolobertolucci) October 25, 2023

Sono quasi certo che il prossimo anno sul veloce si divertiranno poco contro @BenShelton ! — paolo bertolucci (@paolobertolucci) October 25, 2023

Poi a fine match gli elogi per Ben e Paolo ha scritto: