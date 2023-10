Ben Shelton è carico per sfidare Jannik Sinner: l'annuncio social

© Lintao Zhang/Getty Images

Il tennista americano Ben Shelton è uno degli uomini in rampa di lancio nel circuito. Nell'ultima settimana Ben ha vinto il suo primo torneo Atp, il 500 di Tokyo, concludendo alla grande una settimana fantastica. Un momento d'oro per l'atleta a stelle e strisce che, proprio oggi, è ufficialmente entrato in Top 15 ed è il nuovo numero 14 al mondo.

L'ingresso in Top 10 sembra davvero imminente e parliamo di un tennista con grandi margini di crescita, soprattutto sulle altre superfici. La semifinale agli US Open persa contro Djokovic aveva portato delusione nello staff del giovane talento, ma Ben ha reagito alla grande ed è stato uno dei principali protagonisti della tournée asiatica.

Shelton non vuole fermarsi, d'altronde siamo nelle ultime settimane del circuito e magari può provare a finire la stagione in Top Ten. Questa settimana c'è grande attesa per il torneo di Vienna e Ben sarà uno dei protagonisti principali; la sfida più attesa è senza dubbio quella tra Shelton e il numero quattro al mondo, il nostro numero uno Jannik Sinner.

Un tabellone sfortunato che ha messo due dei talenti della nuova generazione subito contro. Eppure qualcuno sui social - e anche tra gli addetti ai lavori - aveva messo in dubbio la presenza di Shelton, costretto a viaggiare subito dopo Tokyo e a disputare subito il torneo di Vienna.

Qualcuno ma non Shelton, molto attivo sui social e chiaro a rispondere mediante le proprie Instagram Stories. Il tennista ha usato l'hashtag cotto per sottolineare che in effetti era stanco dopo le ultime avventure ma ha voluto precisare che parteciperà alntore di Vienna; dopo il torneo austriaco il tennista parteciperà poi al Masters 1000 di Parigi-Bercy e anche lì parte come uno degli uomini più attesi.

Attraverso una delle ultime Ben ha di fatto ufficializzato la sua sfida contro Sinner salutando il torneo di Vienna e dicendo: "Ci vediamo mercoledì". Parole chiare e Sinner è avvisato: mercoledì 25 Ottobre ci sarà la rivincita, l'azzurro è chiamato a reagire dopo l'ultima sconfitta. Ben Shelton vs Jannik Sinner, siamo pronti per l'atto secondo.