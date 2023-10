Jannik Sinner parteciperà al Kooyong Classic, ora è ufficiale: le ultime

© Hu Chengwei/Getty Images

Siamo ormai alle fasi finali di questo 2023, un'annata piuttosto felice per il nostro numero uno Jannik Sinner. Il talento italiano è numero 4 delle classifiche mondiali, quest'anno ha vinto tornei ed ha fatto molto bene e la sua crescita - anno dopo anno - appare sempre molto evidente.

L'azzurro sarà protagonista fino a fine anno dove disputerà le Atp Finals di Torino e le finali di Coppa Davis a Malaga dove proverà a trascinare l'Italia verso un'impresa storica. Sinner è il giovane più vicino in questo momento si Big Three attuali del tennis mondiale, ovvero Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev e le sue recenti prestazioni lo dimostrano.

L'azzurro accumula sempre più fan, lo abbiamo visto in Asia e i tifosi di tutto il mondo non vedono l'ora di vederlo in campo. Nelle ultime ore - come riporta The Age - è arrivata l'ufficialità circa la partecipazione di Sinner ad un evento esibizione che si terrà in Australia ad inizio 2024.

Stiamo parlando del Kooyong Classic, esibizione che tiene luogo prima degli Australian Open da qualche anno e si terrà nello specifico dal 10 al 12 Gennaio prossimo. Un parterre d'eccezione con Sinner che guiderà e tanti altri talenti nel circuito.

Una bella notizia con Jannik che programma già il suo 2024. Con lui sono già stati annunciati il danese Holger Rune, Karen Khachanov, il campione degli Us Open 2020 Dominic Thiem e il talento cinese - anch'egli in rampa di lancio - Zhang Zhizhen.

Un parterre di grande livello e Sinner che comincerà così la sua preparazione verso il primo Slam dell'anno. L'azzurro ha l'obiettivo ora di saldare il suo 4 posto nel ranking e partire con un tabellone più agevole.

Già lo scorso anno Jannik doveva partecipare a questa esibizione ma un problema fisico lo rallentò e l'azzurro fu costretto al forfait. Ora Jannik conta di esserci e giocare questa famosa esibizione davanti ai tanti tifosi australiani.