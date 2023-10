Jannik Sinner campione di sportività: il premio ricevuto dal Gs Excelsior

© Ansa

Qualche giorno fa Jannik Sinner ha avuto, in occasione della serata di premiazione di WeFairPlay, l'oscar riservato ai più bei gesti di sportività assegnati dalla squadra di calcio bolzanina Gs Excelsior in collaborazione con la Provincia di Bolzano.

L’azzurro tornato a casa sua, Sesto Pusteria, dalle fatiche della trasferta cinese, ha ricevuto il trofeo in legno dalle mani del fratello Mark, che lo aveva ritirato precedentemente nel corso della serata di gala tenutasi il 6 ottobre scorso alla Fiera di Bolzano.

Mirko Marchiodi presidente dell'Excelsior, ha motivato così la scelta del campione altoatesino: “ "L'obiettivo di WeFairPlay è quello di creare entusiasmo per il fair play. Questo non sarebbe possibile senza l'esempio concreto di grandi campioni.

Jannik Sinner è uno di questi campioni: nonostante la giovane età, ha dimostrato più volte sul campo da gioco quanto tenga ai veri valori dello sport", ha spiegato.

I gesti premiati dalla giuria

Sinner, che ha ricevuto in dono anche la sciarpa bianco-azzurra della squadra di calcio organizzatrice del premio, è stato scelta da una giuria di grande spessore composta da grandi campioni dello sport come Claudia Schuler, Antonella Bellutti, Tania Cagnotto, Martin Pavlu, Manuela Mölgg, Christian Lanthaler, Damiano Tommasi , oltre a grandi nomi del giornalismo come Stefano Bizzotto, Alberto Faustini, Andreas Vieider e Manuela Vontavon.

Due sono stati i gesti che hanno convinto la giuria a votare per il campione di Toronto, il primo durante il torneo di Cincinnati 2022 , nel quale il 22enne concesse un punto (e un game) indicando all'arbitro che il servizio dell'avversario Kokkinakis era finito in campo.

Il secondo, in occasione del torneo di Umago, contro Jaume Munar, quando Sinner colpendo inavvertitamente la rete con la racchetta ammise il fallo all’arbitro, che non se ne era accorto. Il punto andò allo spagnolo.

Jannik intanto nelle scorse settimane ha staccato ufficialmente il pass per le Atp Finals che si giocheranno a Torino da metà novembre. Il tennista di San Candido ha espresso tutta la sua felicità: "È semplicemente incredibile raggiungere questo successo, soprattutto quando sei giovane. È una sensazione diversa quando entri negli otto ufficiali e non vedo l'ora di giocare", ha detto orgoglioso.