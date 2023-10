Atp Parigi-Bercy, parata di stelle nel doppio: Sinner con Wawrinka, c'è Djokovic

© Elsa/Getty Images

Il torneo di doppio del Masters 1000 di Parigi-Bercy è pronto per accogliere le stelle del circuito dei singolaristi. L’ultimo torneo ‘1000’, che si terrà dal 28 ottobre al 5 novembre, vedrà scendere in campo le coppie di doppio, che cercano nella capitale francese la qualificazione per le Atp Finals di Torino: da Rajeev Ram e Joe Salisbury a Jamie Murray e Michael Venus.

Non solo loro, però: al fianco anche i principali giocatori del ranking del singolare. Il primo nome, quello più importante presente nell’entry list del torneo francese, è quello di Novak Djokovic.

Il tennista di Belgrado giocherà in coppia con Miomir Kecmanovic: è probabile che la loro presenza nel doppio sia per preparare al meglio le fasi finali della Coppa Davis. Un altro iscritto è Jannik Sinner.

Anche il tennista azzurro ha scelto di cimentarsi nel doppio: scelto come partner Stan Wawrinka, spesso insieme come avversari e come compagni di allenamento.

L'entry list completa

Sinner non è l’unico italiano iscritto nel torneo di doppio di Parigi-Bercy.

Anche Lorenzo Musetti sarà del torneo. Il tennista toscano ha scelto Sebastian Baez come suo compagno di doppio. Per entrambi gli azzurri, potrebbe valere la stessa scelta di Djokovic: giocare il doppio di Parigi-Bercy per essere pronta per le fasi finali di Coppa Davis in quel di Malaga.

Tra i singolaristi che hanno scelto il doppio c’è la coppia più consolidata del circuito: i due russi Andrey Rublev e Karen Khachanov, che tornano insieme dopo i problemi fisici di quest’ultimo. Alexander Zverev sceglie ancora Marcelo Melo come compagno di doppio, anche a Parigi-Bercy.

Felix Auger-Aliassime, in cerca della migliore condizione fisica dopo un periodo particolarmente difficile, sceglie Sebastian Korda: lo statunitense ha avuto gli stessi problemi del canadese, uscendo recentemente dalla crisi di risultati.

Nel doppio, presente anche i due Next Gen: Jiri Lehecka giocherà il doppio con Ben Shelton.