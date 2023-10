Jannik Sinner e non solo: l'Italia può finalmente sorridere

© Hu Chengwei

FOLLOW

Con l'avvento di Jannik Sinner il tennis italiano sta ottenendo un considerevole aumento d'interesse. Avere un giovane talento del tennis mondiale e attuale numero 4 al mondo è sicuramente una spinta importante per tutto il movimento e c'è la consapevolezza o magari anche la volontà di portare il tennis a un livello superiore a livello nazionale.

Nei prossimi anni il movimento azzurro potrebbe portare una crescita ancora maggiore e chissà che uno Slam o un numero uno al mondo potrebbe cambiare ulteriormente le cose. Jannik Sinner sta ottenendo ottimi risultati, solo in questo 2023 una vittoria in un 1000, dei 500 e una semifinale Slam come quella conquistata a Wimbledon negli ultimi mesi.

Quello che abbiamo visto nell'ultima settimana ma che stiamo notando sia nel circuito maschile che in quello femminile è che non c'è solo Jannik Sinner ma ci sono tanti tennisti di grande prospettiva. In Asia ad Hong Kong e Zhengzhou abbiamo visto grandi prestazioni da Jasmine Paolini e Martina Trevisan e non sono le uniche a brillare nel tennis femminile.

Manca una Top ten come le vedevamo invece un tempo ma ci sono diverse giovani interessanti e con grande voglia di migliorarsi. Nel maschile oltre Sinner c'è ancora davvero 'tanta roba': in Top 20 c'è Lorenzo Musetti, l'altro grande prodigio del tennis nostrano, e ci sono altri giovani in ascesa.

Matteo Arnaldi è uno dei protagonisti, sembra 'un piccolo Sinner', piccolo solo a livello di risultati ma l'azzurro non molla mai e lotta su ogni punto. La crescita degli ultimi mesi è impressionante e c'è anche Berrettini, non un tennista da poco ma un ex Top Ten che vuole tornare alla grande dopo l'infortunio.

Il suo 2023 non è stato positivo come quello del tennis italiano ma l'azzurro ha ancora grande forza di volontà e la speranza è che il 2024 sia il suo anno. Da Berrettini a Sinner, fino ad Arnaldi e il solito Sonego ma ci sono le nuove leve.

Luca Nardi spera in un ingresso in Top 100 il prima possibile, risultato che potrebbe arrivare magari in questo finale di stagione da Flavio Cobolli: l'azzurro ha appena vinto il Challenger di Lisbona, è cresciuto molto nelle ultime settimane e ora l'ingresso in Top 100 non è utopia. Anzi, a dire il vero, manca sempre meno. E l'Italia spera di coccolare presto un nuovo gioiello.