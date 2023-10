Fiorello scherza: "Filippo Volandri è indeciso tra me e Jannik Sinner"

© Hu Chengwei/Getty Images

“A Malaga ci sarò. Mi piace la dimensione di squadra e la sensazione d’Italia in azzurro. Dopo l’US Open ho allenato la testa e staccato la spina” . Dopo aver vinto il torneo ATP 500 di Pechino battendo Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, attraverso queste parole pronunciate in conferenza stampa, Jannik Sinner ha spento ogni polemica e confermato che parteciperà alle Davis Cup Finals di Malaga.

L’Italia capitanata da Filippo Volandri affronterà ai quarti di finale l’Olanda di Tallon Griekspoor e Botic van de Zandschulp. La sfida, valida per l’accesso alle semifinali, si disputerà il 23 novembre a partire dalle ore 10:00.

Fiorello scherza: "Volandri è indeciso tra me e Jannik Sinner"

Lo showman Rosario Fiorello, uno dei protagonisti dell’importante evento dedicato alla prevenzione “Tennis & Friends” , ha scherzato proprio sulle prossime convocazioni di Volandri.

“A me piace mettere in difficoltà il mister, che non mi considera. Le mie ultime prove sono state abbastanza convincenti. Lui non è mai stato convinto del mio tennis, ma adesso si sarà ricreduto. In questo momento il mio tennis mi sta dando tante soddisfazioni.

Ho qualche problema sotto rete, ma allenandomi ho aggiustato i difetti. Ho addirittura cambiato il rovescio a due mani. Adesso Volandri è indeciso tre me e Sinner( ride, ndr) “ , ha detto Fiorello in un’intervista rilasciata a Sky Sport.

“Tennis & Friends? Penso sia importante ribadire l’importanza della prevenzione. Ci sono tante persone che preferiscono non sapere. Questa manifestazione serve proprio a sensibilizzare le persone: bisogna prevenire.

Possono fare ogni tipo di controllo qui. Ho giocato con Diego Nargiso, devo dire che è molto forte. Ho preso io la coppa” . Sinner ha rinunciato al torneo di Anversa e tornerà in campo al torneo ATP 500 di Vienna.

L'alotatesino ha già staccato il pass per le ATP Finals di Torino, ma vuole chiudere la stagione nel migliore dei modi. Prima del Torneo dei Maestri, Sinner parteciperà anche al Masters 1000 di Parigi-Bercy.