Schiavone: "Jannik Sinner è pronto per uno Slam, ha obiettivi chiari in testa".

Al Festival dello Sport si sono riuniti tutti: da calciatori a dirigenti, da tennisti ad ex tennisti. A Trento, La Gazzetta dello Sport ha organizzato un meeting con le figure principali della storia, passata e recente, dello sport italiano.

Tra i protagonisti, presenti anche le due ex tenniste, due campionesse Slam: Flavia Pennetta e Francesca Schiavone. Le due, che sono spesso partecipi del torneo di doppio delle leggende degli Slam, si sono espressi sul momento del tennis italiano.

Come quello maschile, in particolare, sia più avanti di quello maschile in questo momento. Eppure, qualche anno fa, la domanda aveva caratteri opposti. “Sono cicli che si alternano: ora è il tempo degli uomini.

Il tennis femminile però non va così male perché abbiamo giocatrici valide, sono nella top 30 del ranking. I maschi stanno andando meglio: Jannik Sinner sarà alle Atp Finals di Torino tra meno di un mese e questo lo risalta moltissimo.

Il tennis femminile e maschile sono cresciuti: in campo femminile manca solo la ciliegina sulla torta”, ha dichiarato Flavia Pennetta a gazzetta.it.

Le parole di Schiavone

Se le tenniste azzurre, che saranno impegnate presto con la Fed Cup, lottano per la top 30, negli uomini, anche loro presto riuniti per le fase finali della Coppa Davis, c’è un giocatore che è riuscito a entrare nella top 5: si tratta di Jannik Sinner.

L’azzurro ha conquistato tanto, soprattutto in questo 2023: l’altoatesino ha messo in bacheca il Masters 1000 in Canada e ha raggiunto il suo best ranking, come numero quattro del mondo, in occasione del torneo di Pechino.

Gli manca solo un altro grande passo, ossia la vittoria di un torneo del Grande Slam: sarà pronto? “È pronto per uno Slam. In due tre anni ha fatto una crescita estrema e velocissima. Ha obiettivi chiari in testa e ha la voglia di fare di tutto il possibile per raggiungere questi obiettivi.

Una caratteristica che possiedono solo i migliori”: questa è la sentenza di Francesca Schiavone in occasione del Festival dello Sport.