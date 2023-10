Rachel Stuhlmann consacra Sinner: "Jannik viene sottovalutato, può vincere Slam"

© Fair Not Use - Instagram

Jannik Sinner è uno dei giovani talenti più interessanti del panorama mondiale. Grazie a questo 2023 l'azzurro ha ottenuto risultati importanti, si è consacrato in assoluto come numero uno del tennis italiano ed è diventato un questi giorni numero 4 al mondo.

Nel mezzo tante importanti vittorie, l'ultima arrivata a Pechino dove Jannik ha battuto prima Carlos Alcaraz in semifinale e poi - per la prima volta in carriera - il russo Daniil Medvedev in finale. Nonostante ciò, soprattutto in Italia, c'è chi critica ancora il giovane fenomeno azzurro e crede che necessiti ancora di una grande crescita.

Nelle ultime ore è arrivato un ulteriore attestato di stima per Jannik, l'azzurro e il suo tennis convincono anche le donne e in questo caso una protagonista d'eccezione. Rachel Stuhlmann è conosciuta un po' da tutti nel mondo del tennis e dei suoi tifosi: non è una tennista ma è un'influencer di questo sport e i suoi scatti (quello in primo piano ne è una prova) la portano a essere molto seguita.

Rachel ha parlato di Sinner e molto altro nel podcast Match Point Canada che la vede protagonisa. Ecco nello specifico le sue parole: "Jannik Sinner viene ancora un po' sottovalutato nel circuito, ed è colpa di Carlos Alcaraz.

È tutto legato allo spagnolo", con la bella modella/influencer che ricorda le vittorie Slam del tennista iberico. Poi Rachel prosegue: "Jannik è quello che gli dà più filo da torcere, oltre a Djokovic.

Possiamo dire ad ora che è il suo avversario più duro". La ragazza - che detiene migliaia di follower sui social - continua: "È giovane e qui in Canada ha ottenuto una grande vittoria quest'anno. Poi ha conquistato un altro titolo a Pechino e penso che stia davvero iniziando a consacrarsi".

Sinner ha ottenuto in queste settimane il pass per le Atp Finals di Torino, il suo vero e grande obiettivo di inizio stagione e Rachel poi conclude: "Se riesce a mantenersi in queste condizioni è da includere nella lotta Slam, può giocarsela con Carlos Alcaraz e Novak Djokovic". Un grande attestato di stima per Jannik, l'ennesima nella sua giovane carriera.