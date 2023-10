Il ministro dello Sport Abodi difende Jannik Sinner: "Critiche eccessive"

© Hu Chengwei/Getty Images

FOLLOW

Jannik Sinner ha risposto alle critiche ricevute per aver rinunciato alla fase a gironi della Coppa Davis a modo suo: dimostrando sul campo il suo valore. L’altoatesino ha preferito prendersi del tempo per recuperare al 100% dal punto di vista fisico dopo la lunga stagione americana.

Tornato in campo al torneo ATP 500 di Pechino, Sinner ha superato le difficoltà fisiche e conquistato il nono titolo in carriera. Un successo dal sapore speciale, perché ha sconfitto lungo il tragitto Carlos Alcaraz e la sua bestia nera Daniil Medvedev.

Il russo aveva battuto Sinner nei sei precedenti, ma il tennista italiano è stato in grado di esprimere un altissimo livello di gioco in finale e si è imposto con il punteggio di 7-6( 2) , 7-6( 2) . A Shanghai, l’azzurro ha poi raggiunto il suo grande obiettivo e ha staccato il pass per le ATP Finals di Torino grazie alla vittoria all’esordio contro Marcos Giron.

Il Ministro dello Sport Abodi difende Jannik Sinner

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha difeso Sinner in un’intervista rilasciata a SuperTennis durante la prima giornata di Tennis&Friends, manifestazione che unisce Salute, Sport, Spettacolo e Solidarietà per la prevenzione e promozione della salute.“Le ATP Finals erano l’obiettivo principale di Sinner.

Sono convinto che abbia anche un obiettivo di squadra, che non è stato probabilmente compreso qualche settimana fa. Sono state eccessive, per quanto rispettabile, e forse anche un po’ superficiali le critiche nei suoi confronti.

Non conosco Jannik personalmente, ma ascolto e segue con grande attenzione. Ha detto parole sempre sincere e profonde, che dimostrano una grande maturità e anche un presidio di valori che vanno tenuti in conto. Questa sua caratteristica personale, secondo me, è una delle ragioni della sua qualità professionale in campo.

Quindi l’altro grande obiettivo sarà sicuramente la Coppa Davis di Malaga insieme a tutti noi” . Sinner tornerà in campo al torneo ATP 500 di Vienna dopo la sconfitta subita al terzo set contro Ben Shelton agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai.