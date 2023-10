Volandri: "A Malaga per vincere. Jannik Sinner lavora per diventare il numero 1"

© Giuseppe Bellini/Getty Images

Dopo aver superato mille difficoltà, sia in campo che fuori, l’Italia è riuscita a staccare il pass per le Davis Cup Finals aggiudicandosi le ultime due sfide del Gruppo A con Cile e Svezia. Capitan Filippo Volandri ha dovuto fare i conti con le assenze di Jannik Sinner e Matteo Berrettini e ha convocato Matteo Arnaldi, poi risultato decisivo in singolare.

L’altoatesino ha rinunciato alla fase a gironi di Coppa Davis per prendersi una breve pausa prima del rush finale; mentre Berrettini ha alzato bandiera bianca a causa dell’infortunio alla caviglia subito agli US Open.

Sinner ha ricevuto diverse critiche per non aver risposto presente alla convocazione, ma ci ha pensato lo stesso Volandri a porre fine, una volta per tutte, alle polemiche.

Volandri: "A Malaga per vincere. Sinner lavora per diventare il numero uno"

In occasione del Festival dello Sport tenutosi a Trento, nelle parole raccolte dal sito ufficiale delle FITP, Volandri ha parlato delle ambizioni dell’Italia e del futuro del numero uno azzurro.

“Andiamo a Malaga per vincere. Il nostro obiettivo è alzare la coppa. Sono orgoglioso di avere una squadra così allargata, le scelte sono complicate ma ben vengano, ci hanno salvato a Bologna. Ho ragazzi giovani, che stanno crescendo.

I nostri grandi giocatori sono degli esempi per le nuove generazioni” , ha spiegato Volandri. “Sinner? A Pechino è stato strepitoso, soprattutto dal punto di vista tattico, battere Daniil Medvedev in quel modo per lui è molto importante - ha detto -.

Ci ha fatto vedere di cosa è capace, è ovvio che quelle prestazioni vanno riportate negli Slam e nei Masters 1000. È un percorso tutto nuovo. Jannik lavora per diventare il numero 1 del mondo. Ha sempre fatto parte di questa squadra, e vuole esserci a Malaga.

Ogni capitano vorrebbe poter schierare un 4 del mondo. Anche lui ci è stato vicino, ci ha supportato, non vediamo l'ora di riaverlo in squadra” . L'Italia affronterà ai quarti di finale l'Olanda di Tallon Griekspoor e Botic van de Zandschulp.

Le Finals della più importante manifestazione a squadre si disputeranno dal 21 al 26 novembre: gli azzurri scenderanno in campo giovedì 23 novembre alle ore 10:00.