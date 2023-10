Jannik Sinner rischia di perdere il numero 4 del mondo: ecco il motivo

© Lintao Zhang/Getty Images

Ci potrebbe essere una grande beffa per Jannik Sinner al termine del Master 1000 di Shanghai, che ha perso praticamente tutte le principali teste di serie nel tabellone principale. Il giocatore altoatesino, infatti, non ha ancora la certezza assoluta di chiudere al numero 4 nella classifica mondiale Atp dopo la tournée asiatica in Cina.

Andrey Rublev, l'unico top 10 che ha raggiunto i quarti di finale, avrebbe la possibilità di far perdere una posizione all'italiano e raggiungere il suo best ranking. Per riuscirci, il russo può solo conquistare il titolo (sarebbe il secondo trofeo prestigioso dopo Monte-Carlo) e mettersi dietro l'azzurro di ben 200 punti, in attesa naturalmente degli ultimi impegni della stagione.

Un'occasione importante da sfruttare per il nativo di Mosca, che dovrà sfidare il francese Ugo Humbert nella giornata di venerdì. In caso di successo, l'attuale numero 6 del mondo incrocerà il vincente della sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov (in gran forma e fiducia dopo la splendida vittoria contro Carlos Alcaraz) e il cileno Nicolas Jarry.

Nella parte bassa del tabellone sono presenti avversari insidiosi come Hubert Hurkacz, giocatore che sa cogliere queste opportunità nei 1000, i talentuosi statunitensi Ben Shelton e Sebastian Korda, che però si dovranno affrontare uno contro l'altro.

La vittoria del torneo a Shanghai consentirebbe ad Andrey Rublev di strappare anche il pass per le Nitto Atp Finals di Torino, staccando nettamente il greco Stefanos Tsitsipas nella lotta per il quinto posto.

Sinner ricarica le energie in vista degli ultimi appuntamenti

La Cina ha regalato diverse soddisfazioni al nativo di San Candido, che ha messo in bacheca il nono titolo della carriera a Pechino.

Con gli ottavi nel successivo Master 1000, il 22enne ha raggiunto la qualificazione certa della manifestazione riservata ai migliori otto tennisti dell'anno. Ora l'atleta allenato da coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill cercherà di ricaricare le energie in vista dei prossimi impegni: l'attuale programmazione prevede la partecipazione al 500 di Vienna, al Master 1000 di Parigi-Bercy, alle Finals di Torino e alle fasi finali di Coppa Davis a Malaga.