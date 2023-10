Bertolucci non 'boccia' Jannik Sinner ma elogia Shelton: "È una nuova stella"

FOLLOW

L'incontro tra Jannik Sinner e Ben Shelton al Master 1000 di Shanghai ha offerto notevoli spunti interessanti, anche per il futuro che attende il mondo del tennis. Paolo Bertolucci ha commentato quanto visto in Cina tra i due talenti della nuova generazione (uno di 22 anni che si sta consolidando, l'altro di appena 20 e ancora in forte crescita) sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

L'ex tennista si è soffermato su un aspetto particolare e ha lanciato una piccola provocazione: "Il tennis per fortuna non è mai uguale a se stesso e si diverte a proporre a cicli molto ravvicinati nuovi protagonisti e rivalità.

A Shanghai è arrivato un messaggio chiaro a chi pensava che il futuro prossimo fosse solo nelle mani di Alcaraz, Sinner e Rune: Ben Shelton, battendo il tennista italiano, si è infatti riproposto tra le più piacevoli novità dell'anno, avanzando la candidatura a un ruolo da leader nella new generation".

L'elogio a Shelton

Il commentatore per Sky Sport ha esaltato lo statunitense: "È destinato a salire in fretta nel ranking, sul veloce è già da corsa come dimostrano i risultati ottenuti. Nella partita contro Jannik il ragazzo ha sorpreso per la solida tenuta difensiva contro un giocatore abituato ad aggredirti fin dal primo scambio del game.

Sta lavorando in modo proficuo per migliorare i punti deboli". Poi ha avvertito: "In alcuni momenti tende a essere ancora 'farfallone' regalando qualche punto di troppo, ma quando avrà sfondato il suo carattere da questi piccoli orpelli potrà indubbiamente brillare come una stella".

Bertolucci è convinto che la sconfitta non sia così negativa per l'altoatesino, protagonista di una tournée asiatica da incorniciare: "Non suona come una bocciatura per Sinner. Anzi, il suo cammino in Asia è stato esaltante e a Shanghai è approdato inevitabilmente un po' scarico.

Ha confermato le qualità che lo hanno portato fino al numero 4 del mondo. Arriverà a Torino per mettere sul tavolo carte importanti" ha aggiunto il 72enne di Forte dei Marmi, che vuole vedere all'opera l'atleta di San Candido nelle Atp Finals di metà novembre.