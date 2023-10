Jannik Sinner rinuncia al torneo: ora è ufficiale

© Lintao Zhang/Getty Images

La notizia era nell'aria già da alcuni giorni, si attendeva soltanto l'annuncio ufficiale. Jannik Sinner ha scelto di cancellarsi dall'entry list dell'Atp 250 di Anversa. Un forfait annunciato dallo stesso giocatore altoatesino in una delle ultime conferenze stampa al Master 1000 di Shanghai, in cui gli è stata domandata quale fosse la programmazione concordata con il team per il finale di stagione.

L'azzurro ha deciso, saggiamente, di non sprecare ulteriori energie e non disputare l'European Open la prossima settimana (dal 16 al 22 ottobre). L'atleta italiano ricaricherà ora le batterie per i prossimi impegni, che lo porteranno ad affrontare le tanto attese Nitto Atp Finals di Torino.

In questo momento l'intenzione del nativo di San Candido è quella di scendere in campo a Vienna (un Atp 500) e concorrere al Master 1000 di Parigi-Bercy. Dopo una settimana di pausa, il nuovo numero 4 del mondo si concentrerà poi sulla manifestazione di fine anno in Italia riservata solo ai migliori otto tennisti e sulle fasi finali di Coppa Davis, previste a Malaga dal 21 al 26 novembre.

Tuttavia, il piano potrebbe subire delle variazioni in negativo: nel caso in cui non recuperasse a pieno dalla fatica accumulata in Cina (ben 8 match giocati tutti ad alta intensità), Sinner avrebbe la possibilità di rinunciare anche al torneo austriaco, di comune accordo naturalmente con il team composto dai coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

A quel punto l'altoatesino preparerebbe l'appuntamento delle Finals, praticamente cerchiato sul calendario già da inizio anno, solo in Francia in un torneo su cemento indoor.

Anche un altro italiano dà forfait

Oltre a Jannik, anche il giovanissimo transalpino Luca Van Assche e l'altro azzurro Matteo Arnaldi hanno annunciato il ritiro.

Nel tabellone principale sono così entrati lo spagnolo Zapata Miralles, il brasiliano Seyboth Wild, Borna Gojo e il tedesco Koepfer. Il primo degli alternates è così diventato l'austriaco Dominic Thiem.

Salvo ulteriori forfait, le principali teste di serie ad Anversa saranno Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov, Jan-Lennard Struff e Alexander Bublik.