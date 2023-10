Jimmy Connors pazzo di Jannik Sinner: le bellissime parole dell'ex tennista americano

© Hu Chengwei/Getty Images

La tournée asiatica, nonostante la sconfitta subita contro Ben Shelton agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai, ha regalato grandi soddisfazioni a Jannik Sinner. Il tennista italiano, impegnato per la prima volta in Cina, ha conquistato il torneo ATP 500 di Pechino nel corso di una settimana che lo ha visto lottare con uno stato influenzale non di poco conto.

Sinner non si è mai arreso e ha superato le difficoltà riscontrate nei primi tre match con grande coraggio. All’esordio con Daniel Evans, l’azzurro ha accusato i crampi; mentre contro Grigor Dimitrov ha addirittura vomitato prima del terzo e decisivo set.

Sinner ha completato il capolavoro e ha sconfitto Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev rispettivamente in semifinale e in finale. Solo Dusan Lajovic a Banja Luka e Medvedev a Dubai avevano battuto le prime due teste di serie nello stesso evento nel 2023.

Jimmy Connors pazzo di Jannik Sinner: le sue parole

A Shanghai, Sinner ha poi ufficialmente staccato il pass per le ATP Finals di Torino grazie al successo ottenuto al secondo turno ai danni di Marcos Giron. Oltre a Sinner, hanno già conseguito l’obiettivo Tornei dei Maestri Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.

Jimmy Connors, nell’ultima puntata del suo podcast “Advantage Connors” , ha parlato proprio di Sinner. “Se mai avessi perso il servizio, scoraggiato sarebbe stata l’ultima parola che avrei utilizzato.

Devi subito mettere pressione al tuo avversario e Sinner sembra avere questa qualità. È una cosa che sembri disturbarlo” , ha spiegato Connors prima di soffermarsi sulla finale del torneo di Pechino. “Medvedev ha giocato un ottimo tennis quest’anno, soprattutto sul cemento.

Quindi batterlo vincendo due tie-break è qualcosa di molto forte. Sono cose che a me piacciono. Sinner ha raggiunto il suo best ranking alla quarta posizione, ma penso che abbia il potenziale per salire ancora di più” . Sinner dovrebbe tornare in campo al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 23 al 29 ottobre.