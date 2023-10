Zhizhen Zhang e il doppio annullato con Jannik Sinner: ecco le sue parole

© Hu Chengwei/Getty Images

FOLLOW

Zhizhen Zhang si sta regalando soddisfazioni importanti nel Master 1000 di casa a Shanghai. Il giocatore cinese ha vinto già tre partite da mercoledì scorso, superando avversari comunque insidiosi come Richard Gasquet, Tomas Martin Etcheverry e Brandon Nakashima.

In conferenza stampa il 26enne ha parlato degli ottavi di finale conquistati nel torneo asiatico: "È la seconda volta che partecipo alla seconda settimana di un Master 1000, anche questo mi rende molto felice. Ho sempre desiderato giocare un buon tennis davanti alla mia città natale e alla mia famiglia, finalmente questa volta ci sono riuscito.

Spero di poter andare avanti" ha dichiarato davanti ai media. L'atleta classe 1996 ha parlato del forfait dato in doppio insieme all'amico Jannik Sinner: "La nostra partita di doppio è stata annullata. Ovviamente ci concentreremo entrambi maggiormente sull'individuale, perché i singolari sono più importanti.

Sinner si è comportato molto bene anche in Cina. Finora ho giocato tante gare, quindi entrambi abbiamo pensato che dovevamo concentrarci sui rispettivi incontri degli ottavi di finale. Mi allenerò lunedì e ercherò di rilassarmi e recuperare un po’ per affrontare il prossimo incrocio in programma" ha sottolineato.

Le parole di Zhizhen Zhang

Zhang si è esaltato ed è tornato in forma dopo aver vinto i giochi asiatici: "Mi ha dato molta più fiducia. La competizione non è così intensa, ma è comunque una medaglia d'oro.

Questo ha sicuramente rafforzato il mio morale. Ho anche più fiducia per far fronte eventuali difficoltà che potrei incontrare questa settimana". Martedì, come ultimo confronto sul campo centrale, il giocatore cinese sfiderà il polacco Hubert Hurkacz: "Ricordo ancora quella partita con lui a Shanghai 4 anni fa.

Ho perso contro di lui 7-6 6-2. In realtà avevo la possibilità di vincere il primo set, ma non ne ho approfittato. Ora che sono passati quattro anni, penso che siamo entrambi migliorati. Sarà dunque una battaglia dura" ha concluso.