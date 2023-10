Jannik Sinner pianifica il finale di 2023: spunta un forfait a sorpresa

© Hu Chengwei/Getty Images

Nel corso della sua carriera Jannik Sinner ha sempre dimostrato - sia con il precedente staff che con quello attuale - di essere molto attento alla pianificazione. Lo scorso anno, ad esempio, è stato molto complicato a causa di costanti problemi fisici e per Jannik e il suo staff è fondamentale che non si ripeta.

Sinner cerca di giocare tanti tornei ma senza abbondare e rischiare una stanchezza o addirittura infortuni che possono solamente nuocere alla carriera del numero uno italiano e numero quattro al mondo. Per questo dopo la qualificazione alle Atp Finals di Torino l'azzurro ha pianificato al meglio il suo 2023: cercherà di terminare bene il torneo Atp di Shanghai, non è facile visto la serie di match consecutivi ma Jannik affronterà domani il tennista americano Ben Shelton e i tifosi sono curiosi di capire le sue condizioni.

Due giovani talenti che si affrontano e una generazione NextGen che continua a generare giovani talenti. Jannik ormai è una certezza del circuito e l'azzurro genera sempre molto interesse. Ora manca l'ufficialità ma Sinner sembrerebbe aver deciso il suo futuro, almeno recente.

Attualmente risulta iscritto all'Atp di Anversa ma quasi sicuramente non prenderà parte a questo evento. L'azzurro ha deciso di lavorare per questo finale di stagione e in una delle ultime conferenze stampa ha comunicato quali tornei disputare, ecco le sue parole nello specifico: "Beh, il programma è Shanghai, poi proverò a giocare a Vienna e Parigi.

Questo è davvero tutto. Vediamo. Può darsi che un paio di cose possano cambiare, ma questo è il mio programma e mi piacerebbe giocare. Questo è anche ciò a cui stava pensando la mia squadra“.

Di fatto Jannik che dovrà disputare anche le Atp Finals di Torino e le Finali di Coppa Davis a Malaga non disputerà altri impegni e quindi salta definitivamente il torneo Atp di Anversa, torneo dove era iscritto.

Non ci sarà ad Anversa ma disputerà sicuramente Parigi-Bercy mentre da vedere come andrà a finire con Vienna con Sinner che deciderà molto probabilmente dopo il torneo di Shanghai.