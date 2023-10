Adriano Panatta crede in Jannik Sinner: "Ora deve pensare agli Slam. Può vincerne..."

© Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Jannik Sinner sta vivendo un momento magico della sua carriera. L’altoatesino, impegnato in questi giorni a Shanghai, ha da poco alzato il suo 9° titolo in carriera a Pechino, ipotecando la sua qualificazione alle Atp Finals di Torino.

Il numero 4 del ranking è stato travolto in questi giorni da un’ondata di affetto e di complimenti da parte dei suoi sostenitori e dagli addetti ai lavori, che lo hanno paragonato ad una leggenda del nostro tennis, Adriano Panatta, ultimo grande tennista a raggiungere una posizione così alta in classifica.

Proprio ieri, nel corso dell'ultima puntata de 'La domenica sportiva' , i due si sono scambiati in diretta dei bellissimi attestati di stima. Panatta, ospite in studio per commentare il ricco weekend di gare e competizioni sportive, ha elogiato i risultati del 22enne di San Candido, scherzando con ironia, sui record che man mano Sinner sta eguagliando: “Il fatto che Sinner abbia eguagliato il mio record non mi dispiace, mica ci sto sempre a pensare.

Anzi, non vedo l’ora che lui vinca di seguito Roma, Parigi e Coppa Davis così non mi chiamerete più. Lui è un bravissimo ragazzo e tennista. Sono sicuro che vincerà molto“, si è detto sicuro l’ex vincitore del Roland Garros

L'importanza di alzare l'asticella degli obiettivi

Il commentatore sportivo romano ha poi parlato delle ambizioni slam di Jannik: “E’ giusto che lui dica di fare la propria corsa anche perché è quello che dovrebbero fare tutti.

La classifica nel tennis, poi, conta fino a un certo punto, quello che resta sono le vittorie dei grandi tornei. Ora lui deve puntare a vincere gli Slam e sono sicuro che ne vincerà 2, 3, 4, perché ha le doti per farlo“, ha affermato.

Poi ha concluso con una battuta dell'attenzione mediatica ricevuta dall’azzurro dopo il successo in Cina: “Comunque c’è troppa attenzione dai media. D’accordo ha vinto il torneo di Pechino, ma se dovesse vincere un Major lo facciamo santo? Fortunatamente lui, essendo un carattere non così latino, se ne frega di tutte queste chiacchiere e sa perfettamente che deve concentrarsi sulle vittorie dei tornei veri, quelli di due settimane al meglio dei cinque set“.

ha concluso. Sinner in collegamento dalla Cina ha risposto qui alla leggenda italiana.