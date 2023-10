Jannik Sinner manda un messaggio ad Adriano Panatta: tifosi spiazzati

Jannik Sinner è intervenuto nel corso dell'ultima puntata de 'La domenica sportiva' e ha mandato un messaggio specifico ad Adriano Panatta, ospite in studio per commentare il ricco weekend di gare e competizioni sportive.

Il tennista altoatesino si è soffermato naturalmente sull'ultimo traguardo raggiunto, il quarto posto nel ranking Atp, grazie al trionfo nel prestigioso 500 di Pechino. "Sono contento di essere il nuovo numero 4 del mondo come Adriano Panatta" ha esordito, prima di spegnere ogni tipo di discussione che si era creata tra i tifosi sui social nei giorni scorsi.

"Ma nell'altro senso io vedo me stesso e la mia storia. So che tu hai vinto Roma, Parigi, la Coppa Davis e tantissime altre cose. Io voglio fare la mia storia e guardare i miei risultati" ha affermato l'azzurro. Il motto resta sempre lo stesso e non cambia, anche con il nono titolo della carriera in bacheca: "Ho ancora molto lavoro da fare e vediamo che fine farò" ha concluso nel videomessaggio andato in onda su Rai 2 nella tarda serata di domenica 8 ottobre.

Sinner impegnato a Shanghai

L'atleta italiano non può fermarsi e ricaricare le energie, visto che ha preso parte al Master 1000 di Shanghai.

Grazie a due buone prestazioni, il nativo di San Candido è riuscito a superare i primi due difficili turni del tabellone principale contro lo statunitense Maxime Giron e l'argentino Sebastian Baez. Sinner ha così conquistato l'accesso agli ottavi di finale del torneo cinese, nonostante le energie nel serbatoio siano naturalmente inferiori ai suoi avversari.

Martedì l'altoatesino dovrà affrontare il temibile americano Ben Shelton, che sta stupendo tutti nel corso di questa stagione. Il vincitore della super sfida incrocerà uno tra Francisco Cerundolo e Sebastian Korda.

La tournée asiatica è già da incorniciare per Jannik Sinner, che si è garantito l'ufficialità della qualificazione alle Nitto Atp Finals di Torino, manifestazione riservata ai migliori otto tennisti dell'annata nella quale sarà protagonista a metà novembre.