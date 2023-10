"Altro passo in avanti": Paolo Bertolucci esalta ancora Jannik Sinner

© Hu Chengwei

Continua il buon momento di Jannik Sinner, che, dopo la vittoria nel torneo di Pechino, ha raggiunto gli Ottavi di finale del torneo di Shanghai, uno degli ultimi Masters 1000 di questa stagione. Il neo numero 4 delle classifiche mondiali ha vinto anche ieri e soffrendo più del previsto contro un Top 30 ma non abituato a queste superfici come l'argentino Sebastian Baez.

Jannik è partito in sordina, qualche errore di troppo e qualche distrazione per poi recuperare alla distanza e controllare poi nel terzo e decisivo set. L'azzurro sembra aver trovato quella maturità che forse in passato era mancata e che lo mostra davvero come un grandissimo giocatore.

Un match finito in circa due ore con il risultato di 3-6;6-3;6-2 e Sinner ha ottenuto l'ennesima vittoria consecutiva. Buona notizia per i nostri colori e una vittoria che lo rende ora il favorito nella parte bassa di tabellone.

Poche ore prima il russo Daniil Medvedev era uscito contro Sebastian Korda, sconfitto in due set contro un tennista che già in passato gli aveva creato non pochi problemi. Per Sinner ora un tabellone che lo vede favorito ma tutt'altro che semplice.

Agli Ottavi di finale affronterà il giovane talento americano e recente semifinalista agli US Open Ben Shelton, un big server tutt'altro che semplice e successivamente ai Quarti potrebbe trovare proprio Korda, un suo amico e allo stesso tempo un avversario che - se in giornata - può creargli non pochi problemi.

Come di consueto ancora una volta l'ex tennista ed opinionista Paolo Bertolucci ha commentato la sfida di Jannik sui social e dopo un primo tweet dove sottolineava la partenza a rilento Bertolucci ha commentato la vittoria in questo modo.

Ecco il suo tweet:

La capacità di alzare il ritmo da parte di @janniksin lo mette al sicuro. Altro passo in avanti — paolo bertolucci (@paolobertolucci) October 8, 2023

Le prestazioni di Jannik Sinner non sono passate inosservate, l'azzurro in questo torneo ha superato le 50 vittorie stagionali e ha dimostrato a tutti il suo ottimo rendimento.

Un livello di valore assoluto e prestazioni che non passano inosservate. Sinner sta vivendo la sua miglior stagione e sta lavorando per avvicinarsi sia in classifica che come livello ai migliori tre tennisti del circuito.