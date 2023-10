Jannik Sinner commenta la vittoria su Baez al torneo di Shanghai

© Hu Chengwei/Getty Images

C'era timore di un rilassamento dopo la qualificazione matematica per le Atp Finals di Torino e dopo il primo set di oggi in tanti hanno pensato a questo. Invece Jannik Sinner ha dimostrato ancora una volta tutta la sua tenacia ed ha ottenuto il pass per gli Ottavi di finale del torneo di Shanghai con una vittoria in tre set su Sebastian Baez, vittoria con il risultato di 3-6;6-3;6-2.

Un inizio difficile, un Jannik un po' distratto ma alla fine l'azzurro con 29 vincenti e 11 errori gratuiti si è qualificato al turno successivo ed ora affronterà l'americano Ben Shelton agli Ottavi di finale.

Il tennista ha parlato così nel post gara ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Mi aspettavo una vittoria molto dura, lui ha cominciato alla grande ed ha fatto davvero bene nel primo set. Poi nel secondo set ho provato ad essere più aggressivo e la cosa ha funzionato meglio.

Certo quando ottiene il break subito le cose si facilitano e il secondo set è andato così. Sono davvero molto orgoglioso di come ho gestito la situazione". Jannik ha parlato anche della prossima sfida contro Ben Shelton, per la prima volta affronterà il giovane talento americano e Jannik ha dichiarato: "Sarà la prima volta che ci affronteremo, non ci siamo mai allenati insieme e sarà completamente nuovo per me.

Comunque non vedo l'ora, lui è un ottimo giocatore e serve molto bene. Sono entusiasta di questa sfida, speriamo che sia una bella partita e vediamo come andrà a finire". Un tabellone che si è aperto in queste ore per il talento azzurro e ora la possibilità di vedere una finale contro Carlos Alcaraz non è impossibile.

Il numero due del seeding Daniil Medvedev è stato eliminato dall'americano Sebastian Korda e ora prima Shelton ed eventualmente proprio Korda (in caso di vittoria) potrebbero essere i prossimi avversari di Jannik. Intanto Sinner è agli Ottavi di finale del torneo.