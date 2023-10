Jannik Sinner si ritira dal doppio: annuncio ufficiale a Shanghai

© Hu Chengwei/Getty Images

Settima vittoria consecutiva per il numero uno azzurro Jannik Sinner. Il tennista altoatesino sta vivendo un ottimo momento di forma e dopo la vittoria a Pechino ha raggiunto in queste ore gli Ottavi di finale nel torneo di singolare.

Battuto in tre set e dopo una dura battaglia l'argentino Sebastian Baez, sicuramente una vittoria molto più sofferta del previsto. Il tennista è partito a rilento ed ha ceduto il primo set ma successivamente ha reagito alla grande ed ha portato a casa una bella vittoria chiudendo nettamente per 6-2 il terzo set.

Jannik vince anche quando soffre dimostrando di avere un grande carattere. Negli ultimi minuti l'azzurro ha però effettuato un post sui propri canali social annunciando il ritiro ufficiale dal torneo di doppio, visto le fatiche degli ultimi giorni.

Era un match molto atteso, Sinner doveva giocare in doppio insieme al tennista cinese Zhang, idolo di casa in quel di Shanghai. Il debutto non era dei più semplici ma c'erano grandi aspettative per questa sfida. Purtroppo Jannik ha annunciato sui propri canali il forfait dal torneo di doppio rilasciando le seguenti parole: "Sono molto dispiaciuto di non poter giocare il doppio insieme al mio amico Zizi Zhang, buona fortuna per il resto del torneo di singolo e io spero che noi possiamo giocare insieme nel prossimo futuro".

Una coppia quindi rinviata e i tifosi cinesi dovranno attendere speranzosi. Sinner deve preparare al meglio i prossimi impegni, non giocherà domani ma tra due giorni sfiderà in uno dei match più interessanti del torneo il giovane talento americano Ben Shelton.

I due sono tra gli esponenti più interessanti della NextGen, e c'è grande attesa per questo Ottavo di finale. I tifosi sognano la possibilità di vedere una finale qui a Shanghai tra Jannik e Carlos Alcaraz ma ci sono ancora diversi match da affrontare.

In mattinata è comunque stato eliminato il russo Daniil Medvedev - la vera sorpresa di giornata - con il numero tre al mondo che ha ceduto in due set all'americano Sebastian Korda.