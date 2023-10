Jannik Sinner: "Forfait in Coppa Davis? Accetto le critiche, ma non sono un'azienda"

© Clive Brunskill/Getty Images

Jannik Sinner è il nuovo numero quattro del mondo. Un traguardo arrivato dopo la semifinale di Pechino vinta contro Carlos Alcaraz, seguito poi dalla vittoria del trofeo battendo in finale Daniil Medvedev. Un giocatore contro cui non aveva mai vinto prima: il bilancio era di sei vittorie per il russo su sei scontri diretti.

Come si supera questa statistica? “Ti obbliga a cambiare qualcosa. Non si può cambiare tattica nel match, è necessario provarlo prima in allenamento. Sono allenamenti mirati, fatti con Cahill e Vagnozzi, che mi hanno fatto crescere molto.

Sono stato bravo a trasferire tutto ciò in campo”, ha risposto Jannik Sinner in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport prima del via al torneo di Shanghai, Masters 1000 in cui l’azzurro ha centrato la qualificazione matematica alle Nitto Atp Finals di Torino.

La vittoria di Pechino si è candidata a essere il successo più importante del titolo ‘1000’, vinto a Toronto quest’estate e tanto inseguito dal talento azzurro: per avversari affrontati, ma non è solo quello che lo rende tale, come spiega lui stesso.

Le parole sulle critiche

“La vittoria a Toronto ha un peso specifico diverso. Sentivo di essere vicino all’obiettivo e vincere a Canada mi ha reso felice. Pechino è stato più importante come vittoria, ma per motivi diversi: contro Evans e Dimitrov non stavo bene e con Carlos e Daniil ho provato cose diverse”, ha spiegato ancora Jannik Sinner nell’intervista rilasciata.

Un finale di estate che semplice non è stato: dopo gli Us Open è arrivato il forfait alla Coppa Davis, nella fase a girone disputatosi a Bologna in questo settembre. Una scelta che ha suscitato diverse critiche, al punto da farlo diventare un “Caso Nazionale”, per Sportweek.

“Le ascolto e le accetto, perché questo vuol dire che sono forte. Non sono d’accordo quando mi definiscono un’azienda. Davis Cup Finals? A Malaga ci sarò: è per me un evento importante”, ha detto il numero uno d’Italia.