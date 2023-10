Jannik Sinner analizza l'esordio a Shanghai: "Ho imparato dagli errori"

© Hu Chengwei/Getty Images

Primo set di sofferenza, secondo in discesa. Un esordio complicato per il campione di Pechino Jannik Sinner al Master 1000 di Shanghai. Nel match contro l’americano Giron il numero uno italiano ha però fatto il suo, soffrendo nei momenti decisivi e portando l’incontro a casa col punteggio di 7-6(7) 6-2.

Con questa vittoria Sinner si è inoltre ufficialmente qualificato alle Nitto Atp Finals di Torino. In conferenza stampa l’azzurro ha riflettuto sul suo momento super, parlando poi dei prossimi obiettivi.

Jannik Sinner sulle Atp Finals: “Era il nostro obiettivo principale della stagione”

Per Sinner si tratta della prima partecipazione al torneo cinese.

“Venendo qui per la prima volta, tutti i giocatori dicono che questo è un evento incredibile, e anch'io non vedevo l'ora di venire qui, quindi sono molto felice di avere finalmente la possibilità di giocare qui.

Qui trattano noi giocatori in modo incredibile, quindi è davvero bello essere qui” ha detto l’italiano, che poi ha espresso la propria soddisfazione per la qualificazione alle Finals: “Parlando di Torino, era il nostro obiettivo principale della stagione.

È una bella sensazione poter dire di poter giocare a Torino per quest'anno. Ma la stagione non è ancora finita. Voglio finire bene. È una buona occasione per giocare bene qui per la prima volta”. Sul match contro Giron.

“Sicuramente oggi è stata una partita difficile, ma lo sapevo già prima della partita. Non ho avuto molto tempo per adattarmi a questi campi. Ecco perché significa molto per me essere riuscita a vincere qui la partita di primo turno. Dopo aver vinto a Toronto, poi ho perso al primo turno a Cincinnati, ho cercato di evitarlo qui.

Le condizioni sono un po' più simili a quelle di Pechino e qui, ma ho dovuto comunque lottare molto duramente. Sono stato un po' fortunato quando lui si è portato sul 6-5 nel tiebreak, ma poi penso che nel secondo set ho alzato un po' il livello e sono riuscito a giocare un po' meglio” ha detto Sinner.

Il 22enne di San Candido ha poi parlato del suo momento fantastico, reduce dal trionfo di Pechino e dal suo best ranking. “Voglio dire, Carlos e Daniil sono due giocatori completamente diversi, prima di tutto, quindi devi adattare un po' il tuo modo di giocare.

Tuttavia, per me è positivo giocare contro di loro perché posso capire dove devo migliorare. Sento che entrambi mi rendono un giocatore migliore in tutti i sensi. Quindi è sempre bello condividere il campo con loro.

Conosco le mie debolezze e le conosce anche la mia squadra, quindi ogni volta che scendiamo in campo cerchiamo di migliorare, che per noi è la cosa più importante, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto fisico, dobbiamo lavorare molto.

Per noi, sicuramente è molto importante anche l'off season per il prossimo anno. Lavoreremo molto duramente e vedremo come andrà in futuro” ha rivelato il nuovo numero quattro della classifica Atp.