Jannik Sinner non abbassa la guardia: "Sono concentrato. Sarà difficile contro Giron"

Quello di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai sarà un esordio assoluto dal sapore speciale. Il tennista italiano potrebbe infatti staccare il pass per le ATP Finals proprio in Cina superando il primo ostacolo posto sul suo cammino, ovvero Marcos Giron.

Sinner ha partecipato al Torneo dei Maestri nel 2021, ma solo come riserva e sostituendo uno sfortunato Matteo Berrettini, costretto a ritirarsi durante il match inaugurale con Alexander Zverev a causa di un infortunio agli addominali.

L’unico vero obiettivo che Sinner si è prefissato all’inizio della stagione, comunicandolo in più di un’occasione, riguarda proprio la qualificazione alle Finals. L’azzurro dovrà essere bravo a recuperare tutte le energie fisiche e mentali spese la scorsa settimana a Pechino.

Sinner, nonostante un avvio complicato in cui è stato condizionato da uno stato influenzale, ha conquistato il nono titolo in carriera battendo in semifinale e in finale rispettivamente Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.

Sinner: "Sono concentrato. Spero di fare bene a Shanghai"

“È la prima volta per me in Cina e sono davvero felice di essere qui. Tutti mi hanno parlato bene del torneo, spero sia una settimana divertente. Sono arrivato ieri a Shanghai, quindi ho avuto un solo giorno per allenarmi prima dell’esordio.

Sono contento di aver vinto un torneo in Cina alla prima occasione” , ha dichiarato Sinner in conferenza stampa prima di analizzare il match con Giron. “Ho giocato contro di lui qualche anno fa, è davvero un ottimo tennista.

Si muove bene ed è veloce; sarà una partita difficile per me. I match di primo turno non sono mai facili. Lui ha già giocato una partita qui, vedremo come andranno le cose. Sono molto concentrato e spero di iniziare in maniera positiva” .

Campioni come Roger Federer e Novak Djokovic hanno vinto il Masters 1000 di Shanghai nelle scorse stagioni rendendo il torneo ancora più prestigioso. Un aspetto che non passa inosservato agli occhi di Sinner. “Ovviamente è un immenso privilegio avere la possibilità di giocare gli stessi tornei disputati dai migliori giocatori della storia.

Devi cercare sempre di goderti il momento: giochiamo tutto l’anno e bisogna anche divertirsi. Ho un’ottima connessione con il pubblico cinese, quindi è davvero bello essere qui. Spero di poter esprimere un alto livello come ho fatto la scorsa settimana” .