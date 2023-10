Ecco quanto ha guadagnato Jannik Sinner con la vittoria dell'Atp 500 di Pechino

© Yanshan Zhang/Getty Images

Jannik Sinner ha conquistato mercoledì l’Atp 500 di Pechino, suo nono titolo in carriera (eguagliato Fabio Fognini). La sua stagione è stata fin qui pazzesca. Tre titoli, tra cui spicca il primo Masters 1000, Toronto, la prima semifinale slam a Wimbledon.

Una finale a Miami, persa contro Daniil Medvedev. Questi risultati hanno portato l’altoatesino a spingersi fino alla quarta posizione del ranking, che non veniva raggiunta da un italiano dai tempi di Adriano Panatta. Ma siamo sicuri che il meglio deve ancora venire.

Gli impegni prima che questa sua meravigliosa stagione si concludi, sono ancora tanti e non di poco conto. Dai 1000 di Shanghai e Parigi, alle Finals di Torino, fino all’impegno con la nazionale italiana in Coppa Davis.

Un finale di anno che si prospetta ancora lungo e speriamo ricco di soddisfazioni. Se, come ampiamente argomentato, il successo di mercoledì gli ha riconosciuto una grandezza in termini sportivi sempre più ampia, lo stesso si può dire anche per i risvolti economici.

Il nativo di San Candido ha vinto, in montepremi, con la vittoria del torneo di Pechino, ben 679.550 dollari statunitensi (circa 649.275 euro). Una cifra pazzesca che arricchisce ancor di più il prize money di Sinner, che si avvia ad essere il tennista italiano più vincente di sempre.

Le parole di Jannik Sinner

Queste, le sue parole in conferenza stampa, dopo il titolo: “La settimana non è iniziata nel migliore dei modi. Non mi sentivo troppo bene. Nella mia mente mi sono detto che ogni giorno poteva essere un po' diverso.

Il primo incontro è stato molto, molto duro", ha spiegato "Sono riuscito a superarlo e a poco a poco mi sono sentito sempre meglio con il passare dei giorni. Contro Grigor è stata una storia diversa, ma sono riuscito ad alzare il mio livello di tennis per vincere.

Sono molto soddisfatto di come sono riuscito a gestire ogni situazione in campo durante la settimana. Credo che questo sia l'aspetto più positivo di tutti”, ha concluso.