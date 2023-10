Jannik Sinner fa litigare Nicola Pietrangeli e Alessandro Gassmann: cosa è successo

Jannik Sinner fa discutere fan, appassionati e addetti ai lavori. A volte anche litigare. È il caso dell'attore Alessandro Gassmann e dell'ex tennista Nicola Pietrangeli, che hanno discusso sull'ultimo successo conquistato dal tennista altoatesino all'Atp 500 di Pechino.

Al 58enne romano non è per niente piaciuto l'ultimo commento del vincitore di 2 titoli del Roland Garros sul giocatore azzurro: "Non si può parlare di record perché io arrivai al numero 3 del mondo, quando ancora non esisteva il computer dell'Atp ma le classifiche già le stilavano.

I record sono fatti per essere battuti. Può anche diventare numero uno al mondo, ma riparliamone quando avrà ottenuto i miei risultati". Gassmann ci ha tenuto a dire la sua, attraverso il suo personale profilo Twitter: "La mancanza di eleganza e generosità di Pietrangeli nei confronti di Sinner.

Panatta un signore, come sempre".

La mancanza di eleganza e generosità di Pietrangeli nei confronti di Sinner. Panatta un signore, come sempre.🎾 — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) October 4, 2023

La risposta di Pietrangeli

In un'intervista rilasciata a Notizie.com, l'ex atleta classe 1933 (vincitore con l'Italia, da capitano non giocatore, della Coppa Davis nel 1976) ha voluto rispondere per le righe al conosciuto attore: "Vedo tanta cattiveria e mancanza di rispetto...

Ha detto che non sono signore come Panatta. Ma come si permette? Io mi sono mai permesso di criticare un suo film? Che c’entra lui col tennis? Come se io da domani mi mettessi a commentare tutti i suoi film. Ci vorrebbe il minimo rispetto per una persona più grande di età come me.

E poi, chi gli ha chiesto niente? Come si permette di fare certe dichiarazioni… Rimango veramente stupito, tra l’altro come se avessi mai insultato Sinner. Gassmann, invece di giudicare il sottoscritto, impari a stare al mondo" ha attaccato, rispedendo al mittente le accuse ricevute.