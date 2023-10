"Impressionante": Paolo Bertolucci applaude Jannik Sinner dopo il successo a Pechino

© Fred Lee/Getty Images

Jannik Sinner ha conquistato anche Pechino. E’ arrivato ieri il terzo trofeo di un’annata fin qui storica per l’ altoatesino, ma più in generale per il tennis italiano. Il ragazzo di San Candido sarà da lunedì numero 4 del ranking, così come successo nella storia solo ad un’altra leggenda di questo paese, Adriano Panatta.

Il 20enne ha disputato un torneo da vero top player, battendo il numero uno (Carlos Alcaraz) e il numero due del seeding (Daniil Medvedev), come mai gli era successo prima d’ora. Per certi versi quindi, la vittoria di ieri, seppur di minor prestigio rispetto al Masters 1000 di Toronto, conquistato nemmeno due mesi fa, ha un sapore speciale, perché eleva il nostro Jannik tra i top mondiali.

Battendo finalmente il russo, al settimo tentativo, l’allievo di Simone Vagnozzi, ha sfatato anche un tabù che iniziava a diventare pesante per lui. Lo stesso non si può dire ovviamente per l’enfant prodige spagnolo, con il quale Sinner è andato avanti nei precedenti 4-3.

Ovviamente dal successo di ieri i commenti di elogio si sono sprecati per il numero uno italiano, che ha conquistato proprio tutti. Da Panatta a Pietrangeli, passando per il capitano della squadra italiana Filippo Volandri.

Non si sono fatti attendere poi i complimenti di un altro ex giocatore, Paolo Bertolucci, che ha sempre difeso a spada tratta il talento di Sinner.

@janniksin impressionante! Sorprende solo i miscredenti. Dedizione, serietà e lavoro pagano sempre. Serve solo pazientare. — paolo bertolucci (@paolobertolucci) October 4, 2023

“Sinner impressionante! Sorprende solo i miscredenti. Dedizione, serietà e lavoro pagano sempre. Serve solo pazientare”, ha scritto il telecronista sportivo.

Impressionante sì, perché Jannik ha praticamente già staccato con un mese di anticipo il pass per le Atp Finals di Torino, dove entrerà per la prima volta dalla porta principale. Ma prima, come ha anticipato lui in conferenza, ci saranno altri impegni da rispettare, Shanghai, Vienna, Parigi e poi, per concludere la stagione in bellezza le fasi finali della Coppa Davis, assieme ai suoi compagni.