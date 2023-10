Jannik Sinner rompe il silenzio: annuncio importante sulla Coppa Davis

© Fred Lee/Getty Images

Dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla mancata partecipazione ai gironi di Coppa Davis, Jannik Sinner ha lasciato parlare i risultati e messo in bacheca il nono titolo della sua carriera a Pechino. Un torneo davvero incredibile da parte dell'altoatesino, che è stato capace di eliminare la prima e la seconda testa di serie del tabellone (Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev) per ottenere il numero 4 del ranking mondiale Atp.

Dopo la competizione in Cina, con la testa un po' rivolta al Master 1000 di Shanghai che per lui comincerà sabato, l'azzurro ha deciso di rompere il silenzio e di rilasciare un'interessante intervista al Corriere della Sera.

Tra i temi toccati la manifestazione a squadre a cui ha deciso di rinunciare: "Non so se ho voglia di parlare di questo. Sono contento di come mi sono allenato dopo gli Us Open. Non è che in due settimane ti inventi niente, ma il lavoro c'è stato anche se voi non lo vedete: giornate lunghissime, tra campo e palestra, io mi sento bene solo se alla fine sono stanco morto, perché vuol dire che mi sono allenato nel modo giusto.

Vincere un torneo non cambia la vita ma convalida la bontà di quello che fai" ha sottolineato. Poi l'annuncio: "A Malaga ci sarò. A me la dimensione della squadra, quella sensazione di Italia con la maglia azzurra, piace.

Abbiamo la panchina lunga e tante scelte diverse anche per il doppio. La Coppa si può vincere".

Sinner vuole imparare dagli errori

Sono tantissime le difficoltà affrontate dal nativo di San Candido durante la settimana: "I primi due giorni in Cina non mi sentivo bene per niente, poi i problemi con Evans, un po’ meglio con Nishioka, il vomito con Dimitrov.

Ho saputo superare i problemi, con Alcaraz e Medvedev stavo finalmente bene. Ho imparato dagli errori e mi sono piaciuto". Jannik è entrato nel dettaglio e ha spiegato quali errori ha - secondo lui - commesso: "A Flushing Meadows e prima, quando ho vinto il Master 1000 di Toronto e subito dopo sono uscito al primo turno a Cincinnati.

Per me è importante non ripeterli. A Shanghai cercherò di vincere almeno un match" ha affermato. Quell'affermazione contro Giron, che cercherà di ottenere, gli garantirebbe la qualificazione matematica alle Nitto Atp Finals.