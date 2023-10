Binaghi esalta Jannik Sinner e attacca: "Successo dedicato ai deficienti moralisti"

© Emmanuel Wong/Getty Images

“È una giornata meravigliosa per il tennis italiano” . Il presidente della FITP Angelo Binaghi ha celebrato, utilizzando questa breve ed efficace frase, il successo ottenuto da Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Pechino.

Il tennista azzurro è finalmente riuscito a superare Daniil Medvedev, capace di batterlo sei volte su sei prima della finale disputata al China Open, rendendosi autore di una magnifica prestazione. Il 22enne ha evitato di cadere nella trappola del russo cercando con continuità la rete e affidandosi al famoso servizio in kick che ha permesso a Novak Djokovic di sorprendere in più di un’occasione il nativo di Mosca agli US Open.

Sinner ha dimostrato di poter adattare il suo gioco anche allo stile di avversari capaci di difendere con determinazione oltre la linea di fondo campo. Per l’altoatesino si tratta del nono titolo in carriera; un titolo che lo porta a un solo trofeo dal record siglato da Adriano Panatta per il tennis italiano nell’Era Open.

Sinner sarà ora impegnato al Masters 1000 di Shanghai e conosce già il nome del suo prossimo avversario, ovvero Marcos Giron. L’americano ha liquidato in due set Daniel Elahi Galan.

Binaghi su Jannik Sinner: "Successo dedicato ai moralisti"

Binaghi ha lanciato in chiaro messaggio in un'intervista concessa all'agenzia di stampa LaPresse.

Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel non ha dimenticato le numerose critiche ricevute da Sinner poche settimane fa dopo aver rinunciato alla Coppa Davis. "È una giornata meravigliosa per il tennis italiano e per tutti quelli che in questi 47 anni hanno inseguito un sogno che ora è diventato un obiettivo raggiunto grazie alle prestazioni di Sinner.

Questo successo è dedicato a quei deficienti che nelle settimane scorse si sono accaniti facendo i moralisti e i saccenti contro un ragazzo che ha dimostrato ancora una volta di essere un grande giocatore oltre che una grande persona.

Si sono permessi di attaccare un ragazzo che rimane un esempio sportivo e morale per tutto il nostro Paese" , ha concluso Binaghi.