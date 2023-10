Jannik Sinner dopo il successo a Pechino: "Sensazione fantastica. Mi sento benissimo"

© Fred Lee/Getty Images

Stupendo, straripante, storico. Semplicemente Jannik Sinner. È un trionfo quello del tennista italiano all’Atp 500 di Pechino, in un torneo che probabilmente, per livello degli avversari e gioco espresso, è il migliore mai disputato dal 22enne di San Candido.

Un cammino difficile e con qualche piccolo inciampo, culminato con due super prestazioni negli ultimi atti della competizione contro Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, ai quali Sinner non ha concesso nemmeno un set. Il tennista italiano, nella finale del torneo della capitale cinese, si è imposto contro il finalista degli Us Open con un doppio 7-6, mantenendo un livello di gioco a tratti celestiale, al servizio come in risposta.

Sinner, che da domani raggiungerà il proprio best ranking, spingendosi fino alla quarta posizione, in conferenza stampa ha espresso tutta la propria gioia.

Le parole di Jannik Sinner in conferenza stampa

Sinner ha parlato delle emozioni vissute in questi giorni in Cina.

“Mi sento benissimo. Come ho detto nella conferenza stampa prima del match, è una sensazione fantastica. Sto vivendo un'esperienza nuova, è bello avere una connessione così buona con i tifosi cinesi.

È chiaro che la finale di oggi è stata di altissimo livello. Sono molto contento della fine del torneo, mi sono divertito molto a Pechino, spero di poter tornare molto presto” ha dichiarato Jannik. L’italiano ha spezzato la maledizione contro il russo, fino ad oggi imbattuto nei sei precedenti.

“Avevo perso contro di lui sei volte di fila. A un certo punto devi cambiare un paio di cose e oggi sono riuscito a farlo. Naturalmente bisogna allenarsi molto per spingersi al limite in questo tipo di situazioni, che non sono mai facili, ma credo di aver servito molto bene oggi, soprattutto nei momenti importanti.

Nei tie-break ho giocato davvero bene. Ovviamente i tie-break possono sempre cambiare molto, molto velocemente. Sono molto contento della mia prestazione di oggi” ha spiegato il 22enne italiano, che ha poi aggiunto: “Non è mai facile giocare contro Daniil, è un giocatore completamente diverso dagli altri, e sono contento di averlo potuto affrontare qui in finale”.

Sull’evoluzione della settimana. “La settimana non è iniziata nel migliore dei modi. Non mi sentivo troppo bene. Nella mia mente mi sono detto che ogni giorno poteva essere un po' diverso. Il primo incontro è stato molto, molto duro.

Sono riuscito a superarlo e a poco a poco mi sono sentito sempre meglio con il passare dei giorni. Contro Grigor è stata una storia diversa, ma sono riuscito ad alzare il mio livello di tennis per vincere. Sono molto soddisfatto di come sono riuscito a gestire ogni situazione in campo durante la settimana.

Credo che questo sia l'aspetto più positivo di tutti” ha detto Sinner. Sul finale di stagione. “Il mio programma prevede Shanghai e poi cercherò di giocare a Vienna e Parigi. E questo è tutto. Spero di poter partecipare anche a Torino e alla Coppa Davis.

Ci sono un paio di cose che possono cambiare, ma questa è la mia tabella di marcia, i tornei che vorrei giocare e quello che ha pensato la mia squadra” ha concluso il nuovo numero 4 del mondo.