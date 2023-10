Jannik Sinner ad un passo da Torino: l'azzurro sempre più quarto nella Race

© Emmanuel Wong/Getty Images

Ormai ci siamo! Jannik Sinner ha raggiunto il suo obiettivo e sarà tra gli otto tennisti protagonisti alle Atp Finals di Torino. Ormai - tolta qualsiasi scaramanzia - manca solo l'ufficialità e questa potrebbe avvenire nelle prossime ore con il torneo di Shanghai.

La prestazione del tennista nel torneo di Pechino è stata davvero impressionante e ora manca solo un ultimo exploit negli Slam per definire come straordinaria la comunque ottima carriera del numero uno azzurro. E parliamo sempre di un ragazzo di soli 22 anni.

L'azzurro è stato capace di un'annata straordinaria in quel di Pechino dove ha battuto Alcaraz e Medvedev ed ora è a soli 30 punti dalla qualificazione all'atto finale della stagione. In caso di vittoria nel primo match del Masters 1000 di Shanghai Jannik si qualifichera' per Torino e raggiungerà così il suo obiettivo stagionale.

Perché l'azzurro lo ha detto fin dalle prime battute di questa stagione: la priorità era qualificarsi per gli otto di Torino oltre a ben figurare nel corso dei tornei più importanti come i 1000 e gli Slam.

Sinner si è qualificato alla grande, è quarto nella Race ed ha un vantaggio di circa 1200 punti sul quinto in classifica, il russo Andrey Rublev. Dietro la lotta per arrivare a Torino è ancora molto accesa: a partire da Rublev fino in teoria a Casper Ruud, si giocano tutto in circa 850 punti e parliamo di 6 atleti a contendersi i quattro restanti posti nelle Atp Finals.

Jannik raggiungerà (a meno di eventi sovrannaturali, ma ormai parliamo con certezza) Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, il meglio di quello che troviamo attualmente nel circuito. I primi quattro nomi delle Atp Finals di Torino fanno sognare e l'Italia sarà protagonista assoluta dell'evento: la superficie di certo è gradita a Jannik che - davanti ai propri tifosi - ha la possibilità di fare ancora una volta la storia.

Sinner è da record, i suoi numeri sono impressionanti ed a soli 22 anni l'azzurro macina record dopo record. Tutti straordinari e l'Italia non può fare altro che sorridere davanti a tutto ciò.