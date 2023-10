Jannik Sinner scherza con Medvedev: "Grazie per avermi fatto vincere almeno un match"

© Emmanuel Wong/Getty Images

Nono titolo in carriera, terzo in stagione, e best ranking aggiornato alla quarta posizione: Jannik Sinner ha vissuto una settimana da sogno a Pechino. L’azzurro è riuscito a imporsi al China Open diventando il terzo tennista in grado di battere nel 2023 la prima e la seconda testa di serie nello stesso evento.

Prima di lui avevano compiuto l’impresa solo Dusan Lajovic a Banja Luka e Daniil Medvedev a Dubai. Sinner ha dovuto gettare il cuore oltre l’ostacolo per sfatare finalmente il tabù Medvedev, capace di superarlo nei sei precedenti disputati prima delle finale del torneo di Pechino.

L’azzurro si è reso autore di una grandissima prestazione e ha deciso di cambiare canovaccio tattico per sorprendere il russo. Il 22enne di San Candido ha deciso di mettere in campo tutta la sua aggressività per togliere tempo e spazio a Medvedev, e in più di un’occasione ha guadagnato la rete dopo il servizio in kick.

Una tattica che ha finito per premiarlo nei due tie-break che hanno deciso la sfida.

Jannik Sinner scherza con Medvedev durante la premiazione

Durante la premiazione, Sinner ha scherzato proprio con Medvedev pensando ai risultati registrati in precedenza negli scontri diretti.

“Innanzitutto, grazie Daniil per avermi fatto vincere almeno una partita contro di te( ride, ndr) . Abbiamo giocato grandi battaglie contro, soprattutto quest’anno. Voglio ringraziarti perché mi hai reso un giocatore migliore: mi sono allenato molto per provare a batterti.

Ringrazio ovviamente il mio team. Grazie a tutti, è bello condividere questo momento con voi e il resto della squadra" , ha detto Sinner. "Congratulazioni anche a tutto il tuo team, Daniil. State disputando una grande stagione e vi auguro il meglio in vista degli ultimi tornei della stagione.

Non ne mancano molti, ma possiamo entrambi ottenere altri importanti risultati come quello di oggi. Era la prima volta per me in Cina e non mi aspettavo tutte queste persone, quindi vi ringrazio. Ultimo messaggio agli organizzatori del torneo e ai raccattapalle: mi avete fatto sentire a casa.

Spero di rivedervi il prossimo anno. Significa molto per me diventare numero quattro. Io e il mio team abbiamo alte aspettative. Per me il ranking in questo momento non è così importante, ci sono molte cose che devo migliorare. Vediamo cosa accadrà in futuro” .