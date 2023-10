Jannik Sinner e il record per il ranking: "La cosa più importante è..."

© Al Bello/Getty Images

Mancano poche ore e Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev nella finale del torneo Atp di Pechino, 500 che vede il russo abbastanza favorito sul nostro azzurro. Un torneo con meno fatiche per Daniil ma soprattutto una situazione evidente nei precedenti con Medvedev avanti 6-0 e Sinner ogni volta in grandissima difficoltà contro questo avversario e il suo servizio.

Ma quella di ieri resterà una giornata storica per un altro motivo. Nonostante aspettative non molto positive Jannik ha avuto la meglio - anche in maniera abbastanza netta - sul numero due al mondo Carlos Alcaraz, evidenziando nello spagnolo una piccola crisi quando si tratta di affrontare il nostro numero uno.

Questo successo ha permesso a Sinner di scalare la classifica e da lunedì l'azzurro sarà nuovo numero 4 al mondo. Un record storico per i colori italiani visto che nell'era Open il solo Panatta ha raggiunto questo risultato nella storia del tennis azzurro.

Nella conferenza stampa post match l'azzurro ha analizzato la vittoria su Alcaraz ed ha anche commentato questo nuovo record. Ecco le sue parole nello specifico: "Voglio dire prima di tutto che penso che essere numero 4 sia un grande successo.

Ma oltre a questo sono orgoglioso di come sono migliorato in questa stagione, soprattutto a livello mentale. Sento di essere più forte fisicamente, anche se su questo aspetto devo lavorare ancora tanto, ci punteremo soprattutto a fine stagione con allenamenti specifici".

Riguardo la posizione in classifica: "Quest'anno ho giocato in maniera costante e questo aiuta a farti guadagnare punti in classifica. Non mi concentro molto su questa cosa. Essere numero 4 è grandioso, ma la cosa più importante è che domani avrò una finale nella quale spero di giocare il mio miglior tennis ed essere molto concentrato".

La sfida contro Medvedev è molto attesa anche se i pronostici non sono dalla parte dell'azzurro: il russo è probabilmente - insieme a Novak Djokovic - il tennista che Sinner soffre di più ma i fan azzurri sperano in un trend differente oggi.