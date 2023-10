Adriano Panatta su Jannik Sinner: "Contento per lui. Carlos Alcaraz preso a pallate"

© Yanshan Zhang/Getty Images

Jannik Sinner , il prossimo lunedì, diventerà numero quattro del mondo grazie alla finale raggiunta al torneo ATP 500 di Pechino e alla vittoria ottenuta contro Carlos Alcaraz in due set. Un risultato che ha scritto una nuova meravigliosa pagina della storia del tennis italiano.

L'altoatesino ha infatti eguagliato il record stabilito da Adriano Panatta nel 1976: nessun italiano ha fatto meglio di loro nell’Era Open dal punto di vista del ranking. L'obiettivo di Sinner è conquistare il nono titolo in carriera al China Open e avvicinarsi ancora di più alle ATP Finals di Torino.

Per realizzare il suo desiderio, però, l'azzurro dovrà fare i conti con un avversario che riesce ad adattarsi molto bene al suo stile di gioco. Si tratta di Daniil Medvedev, capace di battere Sinner sei volte su sei in carriera lasciando per strada solo tre set.

Il match tra Sinner e Medvedev si disputerà alle ore 13:30 italiane sul Diamond Stadium dell'Olympic Green Tennis Centre e sarà trasmesso in diretta su Super Tennis.

Adriano Panatta invia uno splendido messaggioa Jannik Sinner dopo il record

Adriano Panatta ha voluto dedicare uno splendido messaggio a Sinner dopo il record raggiunto a Pechino.

L'ex campione italiano ha espresso anche il suo sincero commento sulla prestazione che gli ha permesso di superare Alcaraz in semifinale. “Jannik Sinner ha battuto, anzi ha preso a pallate Carlos Alcaraz a Pechino ed è in finale.

Soprattutto ha raggiunto la quarta posizione della classifica mondiale come feci io tanti anni fa. Voi non ci crederete ma io sono molto contento. Sono contento per lui perché è un grandissimo tennista. Mi dicono sia anche un bravissimo ragazzo.

Finalmente non mi chiamerete più. Quando mi supererà, perché lo farà sicuramente, vi dico già adesso che sarò ancora più contento. Quindi tanti auguri a Sinner e al tennis italiano” , ha dichiarato Panatta in un video pubblicato sul proprio account Twitter.