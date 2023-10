Jannik Sinner batte Carlos Alcaraz: "Uno dei miei migliori match. Era il mio giorno"

Paolo Bertolucci non ci sta: "Quando smetteremo di criticare i nostri tennisti... "

Era la nostra settima partita, ci consociamo bene. Questo rende le cose, per entrambi, più semplici e più complesse allo stesso tempo. Oggi era il mio giorno. Vedremo cosa accadrà ora, sono concentrato sulla finale” .

Quando ha molto tempo a disposizione per colpire la palla, gioca davvero bene. Sai che devi cambiare e sistemare alcune cose; anche lui lo ha fatto rispetto al nostro ultimo incontro. Cambieremo qualcosa anche la prossima volta che ci sfideremo.

"Il secondo set è terminato 6-1, è vero, ma lui ha avuto molte occasioni. Ho eseguito davvero bene lo schema di gioco deciso con il mio team. Non dirò esattamente quello che ci siamo detti prima della partita, ma ci siamo imposti di essere aggressivi.

Oggi ho giocato leggermente meglio nei momenti importanti della partita. Il primo set è stato come una montagna russa, ho provato a restare lì mentalmente e sono ovviamente molto felice della mia prestazione" , ha dichiarato Sinner ai microfoni dell'ATP.

“È stata sicuramente una delle migliori partite giocate in carriera.

Sinner aggiornerà infatti il suo best ranking guadagnando la quarta posizione: nessun italiano ha fatto meglio di lui nell’Era Open. Tra Sinner e il nono titolo in carriera ci sarà il tabù Daniil Medvedev .

Una grande prestazione ha permesso a Jannik Sinner di aggiudicarsi il capitolo numero sette della rivalità con Carlos Alcaraz e diventare il primo tennista in grado di battere lo spagnolo quattro volte nel circuito maggiore.

