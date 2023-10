Bertolucci raggiante: il commento sulla vittoria di Jannik Sinner contro Alcaraz

Jannik Sinner fa la storia. Nonostante i problemi (raffreddore e vomito) dei giorni scorsi, il giocatore altoatesino ha gettato il cuore oltre l'ostacolo e si è regalato una serata magica all'Atp 500 di Pechino. Con una prestazione incredibile, il talentuoso 22enne ha piegato il favorito Carlos Alcaraz e ha scritto una pagina importante della sua carriera.

Da lunedì, infatti, l'azzurro balzerà in top 5 nel ranking mondiale, al numero 4 del mondo. Soltanto un altro italiano nell'Era Open si è classificato così in alto e fu Adriano Panatta nel 1976. Un traguardo che naturalmente il nativo di San Candido proverà a migliorare per salire in top 3 ed essere il primo in Italia a riuscirci.

Il commento di Paolo Bertolucci

Paolo Bertolucci ha osservato l'interessante partita in Cina e, al termine del match, ha condiviso un suo pensiero a caldo sulla vittoria. "Con una partita praticamente perfetta Jannik Sinner supera Carlos Alcaraz e si qualifica per la finale.

Nuovo numero 4 del mondo! Fantastico" ha dichiarato l'ex tennista, che ha applaudito alla prova offerta dall'altoatesino. Il commentatore per Sky Sport e analista sulle colonne della Gazzetta dello Sport è stato punzecchiato dai fan ma ha prontamente risposto così: "Difficile che chieda scusa.

Io non l’ho criticato e non si dica mai il contrario".

Con una partita praticamente perfetta @janniksin supera @carlosalcaraz e si qualifica per la finale. Nuovo n.4 de mondo! Fantastico 👏👏👏 — paolo bertolucci (@paolobertolucci) October 3, 2023

Dal sesto gioco, l'italiano ha cambiato marcia e alzato nettamente l'intensità del suo tennis.

Lo spagnolo è andato in grosse difficoltà e nel tie-break ha ceduto ed è stato costretto a rincorrere nel punteggio. Il livello del nuovo numero 4 non si è abbassato e, conservando il break ottenuto in apertura, Alcaraz è crollato mentalmente.

Sinner ne ha approfittato e ha chiuso addirittura con un netto 6-1, regalandosi la finale del torneo cinese. Mercoledì dalle ore 13:30 la sfida contro Daniil Medvedev per il titolo: l'obiettivo è battere il russo per la prima volta e avvicinarsi tantissimo alla qualificazione ufficiale alle Finals di Torino.