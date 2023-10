Jannik Sinner nella storia del tennis italiano: raggiunto Panatta, che numeri

Il cammino di Jannik Sinner a Shanghai: quanti ostacoli per l'azzurro

Numero 4 con 4675 punti, 60 punti di vantaggio su Tsitsipas è ancora abbastanza distante rispetto a Medvedev, a circa 7400 punti. Ma partiamo per gradi e ora Sinner è meritatamente al quarto posto nel circuito Atp e i tifosi , al netto di tutte queste eccessive polemiche, hanno un nuovo campione italiano. Già lo sapevamo, ma ora i numeri parlano chiaro.

Sinner è sempre di più orgoglio italiano e al di là di qualsiasi critica l'azzurro fa sognare i tifosi. Ora il prossimo step, arriverà sicuramente tra pochi giorni a Shanghai (potrebbe arrivare anche senza giocare) con Jannik che attende la qualificazione alle Atp Finals di Torino, la sua prima qualificazione diretta (e non da riserva) e Sinner ha dimostrato di meritare questo risultato.

Manca poco ma intanto l'azzurro è nella storia del tennis italiano. Numero 4, nell'era Open c'è riuscito (diversi anni fa) il solo Adriano Panatta e ora Sinner l'ha raggiunto e il prossimo step, magari il prossimo anno sarà l'ingresso nella Top Three e chissà un giorno (neanche troppo lontano) la vittoria di un titolo del Grande Slam.

A dire il vero anche quando ha vinto Alcaraz ha dimostrato di dover lottare fino alla fine come dimostra la vittoria con match point annullati agli US Open 2022. Alcaraz soffre Sinner è un dato di fatto e Jannik è sempre più vicino ai big del circuito.

E con la vittoria di oggi sullo spagnolo ha dimostrato di poter stare benissimo tra questi, Sinner è sempre più protagonista del circuito: l'Italia può sorridere. Ieri sembrava star davvero male, ma l'azzurro si è ripreso ed ha dimostrato di essere un'autentica bestia nera per Carlos Alcaraz , spaesato e in difficoltà dinanzi alla perentoria risposta del tennista altoatesino, ora avanti nei i precedenti tra i due.

